الشخير ليلا قد يكون علامة على الإصابة بالخرف والزهايمر

الخرف أحد أبرز الأمراض الشائعة التى تصيب المخ، وخاصة بعد تقدم العمر، ومن أشهر أشكاله: الزهايمر، وكشفت دراسة أمريكية حديثة أن الشخير قد يكون علامة تحذيرية تنبئ بالإصابة بالخرف والزهايمر فى المستقبل.

وتابعت الدراسة التى أشرف عليها باحثون من جامعة نيويورك الأمريكية أن الأشخاص الذين يقومون بالشخير ليلاً أثناء النوم ترتفع فرص إصابتهم بتدهور الذاكرة وضعفها خلال المراحل العمرية المتقدمة، ويكون أكثر عرضة للإصابة بالزهايمر والخرف، وهو ما يعد أمرا خطيرا للغاية، وشملت الدراسة 2470 شخصا، تتراوح أعمارهم ما بين 55 و90 عاما.

وأوضح الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل واضطرابات التنفس خلال النوم مثل انقطاع التنفس المفاجئ، والتى يصاحبها غالبا قدر كبير من الشخير، غالباً ما تتدهور قدراتهم العقلية وتضعف وظائف مخهم بشكل مبكر بمقدار عشر سنوات مقارنة بالأشخاص الذين لا يعانون من هذا الاضطراب المرضى.

ويتسبب انقطاع التنفس المفاجئ خلال النوم فى انقباض العضلات المبطنة للمجرى التنفسى للإنسان، وهو ما يقطع إمدادات الهواء لفترة مؤقتة، وينتج عنه غالباً معاناة الشخص من الشخير، وكما أنه يعانى من اضطراب فى النوم ويشعر بالإنهاك فى اليوم التالى وارتفاع ضغط الدم.

نشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية الشهيرة "Neurology"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الخامس عشر من شهر أبريل الجارى.