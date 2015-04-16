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كلوب سعيد بعدم تحية اللاعبين له بعد إعلانه الرحيل

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كلوب سعيد بعدم تحية اللاعبين له بعد إعلانه الرحيل كلوب سعيد بعدم تحية اللاعبين له بعد إعلانه الرحيل

أعرب يورجن كلوب المدير الفني لبروسيا دورتموند عن سعادته بالطريقة الاحترافية التي تعامل بها لاعبي فريقه بعد إعلانه رحيله عن تدريب النادي بنهاية الموسم الجاري.

كلوب أعلن في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء نيته مغادرة دورتموند بنهاية الموسم الجاري، مؤكدا أنه أصبح يشعر بأنه ليس الرجل المناسب للفريق.

وتحدث كلوب للصحفيين يوم الخميس عقب نهاية مران فريقه قائلا:"كان مجرد مران عاديا استعدادا لمباراتنا المقبلة".

وواصل"عندما أبلغت اللاعبين بقراري لم يقم أحد بتحيتي، ولن أكمل الموسم في رحلة وداع، سيكون هناك تنافس وعلينا العمل بجدية حتى اللحظة الأخيرة".

ويلاقي دورتموند فريق بادربورون يوم السبت المقبل على ملعب سيجنال إيدونا بارك في إطار الجولو 29 من الدوري الألماني.

ويحتل وصيف دوري أبطال أوروبا عام 2012 المركز العاشر بـ33 نقطة، بفارق ست نقاط عن أوجسبورج صاحب المركز السادس والمؤهل للدوري الأوروبي الموسم المقبل.

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