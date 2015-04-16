مصر للطيران تحصل على حكم قضائى لصالحها من باريس ضد شركة طيران فرنسية

حصلت الشركة الوطنية " مصر للطيران" على حكم قضائى من جانب محكمة استئناف باريس لصالحها، برفض دعوى شركة طيران فرنسية بعد جولة طويلة من التقاضى استمرت أربع سنوات أمام القضاء الفرنسى، طالبت فيه الشركة الفرنسية بإلزام مصر للطيران بدفه 5 ملايين جنيه.

وقالت الشركة فى بيان لها: "نجح قطاع الشئون القانونية بالشركة القابضة لمصر للطيران فى التصدى لمحاولات شركة Corsair الفرنسية فى الحصول على أحكام قضائية بإلزام مصر للطيران بتقديم تعويضات تفوق الخمسة ملايين جنيه مصرى عما تدعيه من إلغاء عقد إيجار طائرة مبرم معها وذلك بإصرار قطاع الشئون القانونية على موقفه الثابت من الاستمرار فى السير فى الدعوى"، وقد مثل فريق الدفاع عن مصر للطيران بعض شباب المحامين بالقطاع القانونى بالشركة.