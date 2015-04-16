أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

تفاصيل إخلاء "الصحة" المصابين المصريين جوا من الحدود التونسية الليبية

Google+ Print
أكد الدكتور عادل عدوى وزير الصحة أن الوزارة تلقت خطابا من مساعد وزير الخارجية بتاريخ 28 مارس الماضى بوجود وفد قنصلى متواجد على الحدود الليبية التونسية لإجلاء المصريين الراغبين فى العودة من ليبيا.

وقال وزير الصحة فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن الخارجية المصرية أفادت بوجود 3 حالات لمواطنين مصريين فى حالة سيئة للغاية منهم اثنين مصابين بحروق شديدة بجميع أنحاء الجسم وحالة واحدة تعانى من ارتجاج بالمخ وجميعهم فى حاجة ماسة الى مرافقة طبية من مطار جربا بتونس الى مطار القاهرة بسبب ضعف الإمكانات الطبية.

ومن جانبه أشار الدكتور خالد وشاحى رئيس قطاع الرعاية العاجلة بوزارة الصحة، أنه تم تشكيل فريق طبى من استشاريين فى تخصصات الجراحة عامة والتخدير والرعاية المركزة للقيام بمهام نقل المصابين من مطار جربا بتونس الى مطار القاهرة.

وأضاف رئيس قطاع الرعاية العاجلة بوزارة الصحة أنه تم نقل محمد احمد بديع المصاب والمحتجز بالرعاية المركزة بمستشفى جرجيس الجهوى بتونس والذى يعانى من ارتجاج فى المخ وغيبوبة ويحتاج الى امكانيات طبية بها ( جهاز تنفس تركيز الاكسجين، جهاز تنفس صناعى، جهاز مراقبة الوظائف الحياتية، جهاز شفط، سرير نقل طبي) من مطار جربا بتونس الى مطار القاهرة لتلقى العلاج.
>وأوضح رئيس قطاع الرعاية العاجلة بوزارة الصحة أنه تم التنسيق مع هيئة الاسعاف ومشرف الاسعاف بمطار القاهرة لنقل المصاب إلى مستشفى الهرم التخصصى لافتا إلى أن حالتة مستقرة .

وتابع وشاحى أن شركة للطيران أعدت طائرة مجهزة لنقل المصاب إلى القاهرة وعلى متنها عدد من اسطوانات الاكسجين وتروللى مجهز للمريض داخل الطائرة.
>المصاب الذى تم إخلاؤه من الحدود الليبية التونسية -اليوم السابع -4 -2015
>

المصاب الذى تم إخلاؤه من الحدود الليبية التونسية

الفريق الطبى الذي قام بعملية إخلاء المصابين من مطار جربا بتونس -اليوم السابع -4 -2015
>

الفريق الطبى الذي قام بعملية إخلاء المصابين من مطار جربا بتونس

طاقم الإخلاء يتوسطهم رئيس الرعاية ابعاجلة بوزارة الصحة قبل إقلاع الطائرة إلى الحدود الليبية التونسية -اليوم السابع -4 -2015
>

طاقم الإخلاء يتوسطهم رئيس الرعاية ابعاجلة بوزارة الصحة قبل إقلاع الطائرة إلى الحدود الليبية التونسية


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر