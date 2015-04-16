تفاصيل إخلاء "الصحة" المصابين المصريين جوا من الحدود التونسية الليبية

أكد الدكتور عادل عدوى وزير الصحة أن الوزارة تلقت خطابا من مساعد وزير الخارجية بتاريخ 28 مارس الماضى بوجود وفد قنصلى متواجد على الحدود الليبية التونسية لإجلاء المصريين الراغبين فى العودة من ليبيا.

وقال وزير الصحة فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن الخارجية المصرية أفادت بوجود 3 حالات لمواطنين مصريين فى حالة سيئة للغاية منهم اثنين مصابين بحروق شديدة بجميع أنحاء الجسم وحالة واحدة تعانى من ارتجاج بالمخ وجميعهم فى حاجة ماسة الى مرافقة طبية من مطار جربا بتونس الى مطار القاهرة بسبب ضعف الإمكانات الطبية.

ومن جانبه أشار الدكتور خالد وشاحى رئيس قطاع الرعاية العاجلة بوزارة الصحة، أنه تم تشكيل فريق طبى من استشاريين فى تخصصات الجراحة عامة والتخدير والرعاية المركزة للقيام بمهام نقل المصابين من مطار جربا بتونس الى مطار القاهرة.

وأضاف رئيس قطاع الرعاية العاجلة بوزارة الصحة أنه تم نقل محمد احمد بديع المصاب والمحتجز بالرعاية المركزة بمستشفى جرجيس الجهوى بتونس والذى يعانى من ارتجاج فى المخ وغيبوبة ويحتاج الى امكانيات طبية بها ( جهاز تنفس تركيز الاكسجين، جهاز تنفس صناعى، جهاز مراقبة الوظائف الحياتية، جهاز شفط، سرير نقل طبي) من مطار جربا بتونس الى مطار القاهرة لتلقى العلاج.

>وأوضح رئيس قطاع الرعاية العاجلة بوزارة الصحة أنه تم التنسيق مع هيئة الاسعاف ومشرف الاسعاف بمطار القاهرة لنقل المصاب إلى مستشفى الهرم التخصصى لافتا إلى أن حالتة مستقرة .

وتابع وشاحى أن شركة مصر للطيران أعدت طائرة مجهزة لنقل المصاب إلى القاهرة وعلى متنها عدد من اسطوانات الاكسجين وتروللى مجهز للمريض داخل الطائرة.

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المصاب الذى تم إخلاؤه من الحدود الليبية التونسية



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الفريق الطبى الذي قام بعملية إخلاء المصابين من مطار جربا بتونس



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طاقم الإخلاء يتوسطهم رئيس الرعاية ابعاجلة بوزارة الصحة قبل إقلاع الطائرة إلى الحدود الليبية التونسية