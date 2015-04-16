موجز أخبار محافظات مصر.. هشام جنينة: فوجئنا بأن راتب الرئيس5 آلاف جنيه

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، اليوم الخميس، أبرزها أن المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أكد من بنى سويف أنه يجب القضاء على ما توارثناه على مدار ثلاثين عامًا من أنظمة فاسدة بأن هناك جهات سيادية لا تخضع للرقابة، لأن هذا يتعارض مع فكرة سيادة القانون التى تطبق على الحاكم والمحكوم.

وأشار جنينة إلى أنه يجب تطبيق الحد الأقصى للأجور على كافة المؤسسات الحكومية وينبغى ألا تستثنى أى فئة من المؤسسات من تطبيق الحد الأدنى. وأضاف جنينة أن هناك تفاوتا كبيرا بين أجور العاملين فى الدولة على الرغم من قيام ثورتين دعتا للعدالة الاجتماعية, وأنه فى عهد الرئيس السيسى لأول مرة يقوم الجهاز المركزى للمحاسبات بالتفتيش على رئاسة الجمهورية حيث وجدنا أن راتب رئيس الجمهورية 5 آلاف جنيه.

وصدّقت دائرة محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم الخميس، على قرار المفتى بالإعدام شنقا للأب المتهم بالاعتداء على ابنته جنسياً والإنجاب منها فى الشرقية.

وقرر المستشار أحمد عبد الحى، مدير نيابة قسم أول كفر الشيخ، احتجاز محمد أسامة سليمان مدير عام النادى التنفيذى بكفر الشيخ، وطلب إجراء التحريات اللازمة حول واقعة استشهاد 2 وإصابة 3 من طلاب الكلية الحربية.

وقالت والدة الشهيد مجند أحمد إسماعيل: إن ابنها قتل سبعة من الإرهابين قبل أن ينال الشهادة، وأطلقت الزغاريد فرحة بنجلها، خلال حديثها أمس للدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية.

وقال والد الشهيد للمحافظ "قدمت أغلى ما أملك لبلدى .. ابنى". كان الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، توجه أمس لمنزل الشهيد، الذى استشهد الأسبوع الماضى، خلال هجوم إرهابى فى سيناء، ذلك بقرية الإخيوة مركز الحسينية لتقديم واجب العزاء ومواساة الأسرة .

و إلى أهم الأخبار:

- هشام جنينة من بنى سويف: فوجئنا بأن راتب رئيس الجمهورية 5 آلاف جنيه

- بالفيديو .. الإعدام للمتهم بالاعتداء جنسيا على ابنته والإنجاب منها فى الشرقية

- مصادر: إحالة التحقيقات بقضية "تفجيرات كفر الشيخ" للقضاء العسكرى خلال أيام

- النيابة تؤكد تعطل كاميرات استاد كفر الشيخ وتحتجز مدير النادى

- حبس مدير النادى الاجتماعى باستاد كفر الشيخ 4 أيام على ذمة التحقيق

- 4 رحلات عمرة و 20 ألف جنيه لأسرتى شهيدى الكلية الحربية بكفر الشيخ

- استشهاد ضابط صف وإصابة مجندين فى حادث تفجير مدرعة الشيخ زويد

- مقتل 3 إرهابيين وتدمير مدفع مضاد للطائرات بالشيخ زويد

- والدة شهيد بالشرقية تطلق الزغاريد .. و تؤكد : ابنى قتل 7 إرهابيين قبل استشهاده

- حبس مفتش مباحث بقسم الخانكة 3 سنوات لقيادته سيارة مسروقة بمدينة نصر

- إخلاء مستشفى بلبيس العام بالشرقية بعد العثور على جسم غريب بمحيطه

- عودة حركة قطارات الصعيد بعد تفكيك قنبلة بين محطتين فى بنى سويف

- استئناف حركة القطارات بخط "الزقازيق –القاهرة" بعد توقفها نصف ساعة

- لأول مرة.. جامعة بنها تحتفل بـ"عيد الأب" الثلاثاء المقبل فى القليوبية

- بالفيديو والصور.. محافظ الشرقية يضبط موظفة تربى "كتاكيت" بمصنع حكومى

- إحباط تسلل 11 مصريا إلى ليبيا عن طريق السلوم

أخبار متعلقة:

- موجز الصحافة العالمية.. عناصر "داعش" يغتصبون فتيات أزيديات فى الثامنة

- موجز الصحافة المحلية: الإرهاب يقتل طلاب الكلية الحربية

- موجز أخبار مصر للساعة 6.. السيسى: لن ننسى أهالى شهداء الجيش والشرطة