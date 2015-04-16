أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

خليل الحية: هدف المقاومة اسر جنود اسرائيليين لمبادلتهم بأسرى فلسطينيين

Google+ Print
خليل الحية: هدف المقاومة اسر جنود اسرائيليين لمبادلتهم بأسرى فلسطينيين خليل الحية: هدف المقاومة اسر جنود اسرائيليين لمبادلتهم بأسرى فلسطينيين
أكد القيادى فى حركة حماس خليل الحية الخميس ان المقاومة الفلسطينية ستواصل سعيها لاسر جنود اسرائيليين من اجل مبادلتهم باسرى فلسطينيين فى السجون الاسرائيلية.

وقال الحية وهو عضو المكتب السياسى لحماس فى كلمة خلال تظاهرة نظمتها القوى الوطنية والاسلامية امام مقر اللجنة الدولية للصليب الاحمر فى مدينة غزة لمناسبة يوم الاسير الفلسطينى "نقول للعدو الصهيونى انتم هدف لنا ولمقاومتنا. سنقاتلكم حتى ندحركم ونأسر من نستطيع اسره لنحرر ابطالنا" من السجون.

واضاف ان "رجالنا ونساءنا واطفالنا يفكرون بخطف جنودكم وخطف مستوطنيكم فى كل مكان، وهذا حقنا لاننا لم نجد وسيلة اخرى لتحرير ابطالنا، العدو الصهيونى يتحمل المسؤولية".

وتابع الحية "نقول لاسرانا لتطمئنوا فان المقاومة الفلسطينية بكل فصائلها وفى مقدمتها كتائب القسام (الجناح العسكرى لحماس) قادرة على ان تحرركم كما حررت اخوانكم فى صفقة وفاء الاحرار" فى 2012، عندما افرجت اسرائيل بموجب صفقة تبادل مع حماس عن الف اسير فلسطينى مقابل جنديها جلعاد شاليط الذى كان اسر فى صيف 2006، بدوره، اعتبر احمد المدلل القيادى فى حركة الجهاد الاسلامى ان "تحرير الاسرى من سجون الاحتلال على سلم القضايا لدى المقاومة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365