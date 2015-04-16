خليل الحية: هدف المقاومة اسر جنود اسرائيليين لمبادلتهم بأسرى فلسطينيين

أكد القيادى فى حركة حماس خليل الحية الخميس ان المقاومة الفلسطينية ستواصل سعيها لاسر جنود اسرائيليين من اجل مبادلتهم باسرى فلسطينيين فى السجون الاسرائيلية.

وقال الحية وهو عضو المكتب السياسى لحماس فى كلمة خلال تظاهرة نظمتها القوى الوطنية والاسلامية امام مقر اللجنة الدولية للصليب الاحمر فى مدينة غزة لمناسبة يوم الاسير الفلسطينى "نقول للعدو الصهيونى انتم هدف لنا ولمقاومتنا. سنقاتلكم حتى ندحركم ونأسر من نستطيع اسره لنحرر ابطالنا" من السجون.

واضاف ان "رجالنا ونساءنا واطفالنا يفكرون بخطف جنودكم وخطف مستوطنيكم فى كل مكان، وهذا حقنا لاننا لم نجد وسيلة اخرى لتحرير ابطالنا، العدو الصهيونى يتحمل المسؤولية".

وتابع الحية "نقول لاسرانا لتطمئنوا فان المقاومة الفلسطينية بكل فصائلها وفى مقدمتها كتائب القسام (الجناح العسكرى لحماس) قادرة على ان تحرركم كما حررت اخوانكم فى صفقة وفاء الاحرار" فى 2012، عندما افرجت اسرائيل بموجب صفقة تبادل مع حماس عن الف اسير فلسطينى مقابل جنديها جلعاد شاليط الذى كان اسر فى صيف 2006، بدوره، اعتبر احمد المدلل القيادى فى حركة الجهاد الاسلامى ان "تحرير الاسرى من سجون الاحتلال على سلم القضايا لدى المقاومة".