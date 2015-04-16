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القوات العراقية تقتل 41 من (داعش) بصلاح الدين والأنبار

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القوات العراقية تقتل 41 من (داعش) بصلاح الدين والأنبار القوات العراقية تقتل 41 من (داعش) بصلاح الدين والأنبار
قتلت القوات العراقية 41 من مسلحى تنظيم (داعش) خلال عمليات عسكرية فى محيط مصفى "بيجي" بمحافظة صلاح الدين، وفى قضاء حديثة بمحافظة الأنبار غربى العراق.

وقال قائد عمليات صلاح الدين الفريق ركن عبد الوهاب الساعدى إن القوات المشتركة قتلت 30 من مسلحى داعش فى محيط مصفى "بيجي" ووسط قضاء بيجى شمال تكريت .. مشيرا إلى أن القطاعات العسكرية وقوات "الحشد الشعبي" وقوات حماية المصفى تمكنت من قتل الإرهابيين خلال عمليات نفذتها القوات بمحيط المصفى ومناطق القضاء.

وأضاف: إن القوات تمكنت من تدمير مجموعة من السيارات التابعة للتنظيم، مؤكدا أن العملية ستستمر حتى القضاء على جميع مسلحى التنظيم بمحافظة صلاح الدين.

وشن طيران التحاف الدولى غارات استهدفت تنظيم داعش الإرهابى ولاسيما مراكز قيادة وسيطرة ومخازن العتاد والأسلحة بمناطق مختلفة مساندة للعمليات العسكرية التى تقوم بها القوات المسلحة العراقية مدعومة بالحشد الشعبى لتحرير الأراضى العراقية من قبضة داعش.

وذكر بيان لوزارة الدفاع العراقية اليوم الخميس أن الضربات التى شنها طيران التحالف تتم بعد التنسيق المسبق بين العراقية وقوات التحالف الدولى المناهض لداعش بالعراق.

ومن جانبه، أشار قائد عمليات الجزيرة والبادية اللواء الركن ناصر أحمد غنام إلى أن القوات الأمنية قتلت 11 إرهابيا من تنظيم (داعش) الإرهابى بقضاء حديثة بمحافظة الأنبار.. وأوضح أن القوات الأمنية مدعومة بمقاتلى عشيرة "البو نمر" نصبت كميناً لمسلحى داعش فى منطقة أبو دلاية بقضاء حديثة أسفر عن مقتل الإرهابيين.

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مصر 365

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