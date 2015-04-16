مسئولون: رجال قبائل يسيطرون على مرفأ نفطى بجنوب اليمن

قال مسئولون محليون وسكان لرويترز اليوم الخميس، إن رجال قبائل يمنيين سيطروا على مرفأ نفطى كبير بجنوب البلاد بعدما انسحبت القوات العسكرية المكلفة بحمايته من الموقع.

وذكر المسئولون والسكان أن جماعة قبلية تعرف باسم المجلس الأهلى وتتألف من أعضاء سابقين بتنظيم القاعدة سيطرت على المرفأ فى مدينة الشحر بمحافظة حضرموت، وأضافوا أنه لم تقع أى اشتباكات بين الجنود والقوات القبلية.

ويمثل المرفأ أحد المراكز الرئيسية فى حضرموت ويصدر يوميًا ما يتراوح بين 120 ألفا برميل من الخام و140 ألفا فى المتوسط من حقول فى المنطقة.

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