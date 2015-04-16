المنطقة الأزهرية بالبحيرة تكرم مكتبة دمنهور لدورها الثقافى

كرمت اليوم الخميس المنطقة الأزهرية بالبحيرة مكتبة مصر العامة بدمنهور، بقيادة أحمد الهواشى على دورها الخدمى والثقافى فى نجاح دورة تعليمية للمكفوفين على الحاسب الآلى التى أقيمت بالمكتبة، بالتعاون مع المنطقة الأزهرية بقيادة الدكتور عبد الفتاح عبد الحكيم، وذلك ضمن الحملة الثقافية بعنوان “اقرأ.. فكر.. لمستقبل أفضل".

وتسلم أحمد الهواشى مدير المكتبة درعا من المنطقة الأزهرية خلال حفل ختام أنشطة طلاب المنطقة الأزهرية المقام بقاعة رعاية الطلبة بدمنهور.

وتضمن الحفل فقرات إنشاد دينى لمجموعة طلاب المنطقة الأزهرية تحت إشراف الموجه العام انتصار التيتى ومدرب الفريق محمد عاشور يحيى منها "مولاى، نبينا هادينا، قمر، سلام الله يا طه، كم ناشد المختار ربه ".

كما تم توزيع شهادات التقدير على الأخصائيين المثاليين محمد فتحى بمعهد السناهرة كفر الدوار، محمد رمضان السيد معهد بغداد بمركز بدر، أحمد عبد الحكيم معهد إيتاى البارود، وتكريم الأخصائية المثالية فادية عبد المقصود حبيب معهد دمنهور للفتيات، كما تم تكريم 18 طالبا بفريق الإنشاد الدينى، 22 طالبا فائزين بالملتقى الفكرى.