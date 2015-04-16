فن صناعة المجسمات…رؤية واقعية بمنظور مُصغر

حوار : أحمد عبد الحميد

هو فن غير معروف فى مصر، بالرغم من أن له شهره واسعة خارجها، يعتمد على الموهبة والخبرة والتذوق الفنى، مع الإلمام بالمعلومات والتكنولوجيا والتاريخ العسكري، هذا الفن هو صنع الماكيتات والمجسمات العسكرية أو ما يُعرف باللغة الإنجليزية بـ(military scale models ) ، وقد ظهر بشكله المتعارف عليه فى الستينات والسبعينات، وهو عبارة عن قطع صغيرة – قد تصل إلى 1200 قطعة- من البلاستيك، يتم تجميعها لتشكيل طائرة أو دبابة أو غواصة أو أى مركبة عسكرية، باستخدام مواد لاصقة وطلاء معين وموهبة وصبر، وبمقياس يشبه مقياس الرسم.

«حسين القيسى»، مهندس شاب يبلغ من العمر 38 سنة ، وهو خريج هندسة الجامعة الأمريكية دفعة عام 2000، قسم ميكانيكا ، ويمتلك شركة خاصة به، هو أحد الفنانين المعدودين الذين برعوا فى صنع تلك المجسمات العسكرية، حاورته وكالة ONA للتعرف على هذا الفن الجديد على مصر، لمعرفة كيف بدأ وكيف استقى خبرته، وما انجازاته الفنية والذى يأمل إليه فيما يخص هذه الصناعة.

كيف بدأت هذه الموهبة لديك؟

لدى هواية الرسم منذ الصغر، وهو أمر ساعد كثيرًا على تنمية تلك الموهبة، أما صناعة الماكيتات والنماذج المصغرة بدأت منذ 4 سنوات عندما أهدانى أحد الأصدقاء نموذج لدبابة حديدية، فأعجبنى التكوين الخاص بها، ثم بدأت البحث عبر شبكة الإنترنت لأتعلم المزيد عن كيفية عمل هذه النماذج المصغرة.

ما هى أول أعمالك الفنية؟

قمت بشراء نموذج لدبابة ابرامز (إم1 إيه 1) عبر الإنترنت وحصلت عليه بالبريد، وهو نفس نوع الدبابات الموجود لدى مصر، وباستخدام معدات منزلية وألوان طلاء الرش، انتهيت من ذلك النموذج ونال استحسان الجميع.

ما الأدوات والمعدات التى تستخدمها؟

هناك نماذج تُسمى Kit ، وهى للأسف غير موجودة بمصر، فيتم شراؤها عبر الانترنت ، وهى عبارة عن أجزاء مفككة أقوم بتجميع كل قطعة منها بنفسى حسب النموذج الذى أريد تكوينه، ولصقه بمواد لاصقة قوية جدا، من ثم أقوم بطلاء النموذج بعد اكتماله بألوان أولية، ويأتى بعد ذلك دور اللمسات الفنية لإظهار آثار الزمن والاستهلاك مثل الصدأ والأتربة والخدوش .

كيف استخدمت شبكة الانترنت في صقل مهاراتك؟

شبكة الإنترنت من المصادر الرئيسية التي ساعدتني في تعلم هذه الهواية وتطوير مهاراتي، حيث تتوافر مقالات وفيديوهات عديدة، تشرح الوسائل المختلفة لممارسة الهواية، هذا بالإضافة إلي الكتب المتخصصة وإمكانية عرض أعمالي علي المدونات الخاصة علي الانترنت والتي يراها ممارسي الهواية من كافة انحاء العالم، وكانت نصائحهم وتعليقاتهم علي أعمالي من أكثر الطرق التي ساعدتني علي تطوير مهارتي.

بطبيعة عملى أسافر خارج البلاد كثيرًا، ووجدت بالصدفة هذه المعارض على موقع “يوتيوب” وبالصدفة أيضًا علمت بمعرض “ماكيت إكسبو 2014″ الفرنسى ، وهو معرض سنوى يعقد فى جنوب فرنسا، ويضم تشكيلات من مختلف البلدان الأوروبية، فقمت بمراسلتهم وتم قبولى وسافرت بالفعل، وكنت الممثل الوحيد للعرب فى هذا المعرض.

استمر المعرض 3 أيام، وضمت جنسيات ألمانية وبريطانية وفرنسية، وعلى هامش المعرض كانت هناك مسابقات، فشاركت فى أحدها بنموذج لطائرة أباتشى مصرية أثناء قيام طاقمها بتحميل الذخائر، وفوجئت بفوزى فى تلك المسابقة بكأس نحاسى وميدالية وشهادة تقدير، والغريب أن منظمى المعرض ذهلوا عندما علموا أننى مصرى جئت من بلاد النيل خصيصًا لأعرض أعمالى الفنية، وللأسف لم أحظ بأى تغطية إعلامية من بلادى رغم فوزى بتلك الجائزة بفرنسا.

نظرًا لندرة هذا النوع هنا، فلم ينشر لى أى عمل بأى وسيلة إعلامية داخل مصر، لكن على المستوى العالمى، فقد شاهد «أندى إيفيزن» أحد قطعى الفنية المنشورة على الانترنت، وهو رئيس تحرير أحد المجلات المتخصصة بهذه الأعمال بإنجلترا وهى مجلة «سكال ميليترى مودلير انترناشونال»، وتواصل معى بالبريد الالكترونى، وطلب منى أن أرسل له صور أعمالى ، وبالفعل أرسلت له صورة لنموذج يمثل مجموعة من الإرهابيين أثناء نصبهم لكمين لعربة مدرعة تابعة للجيش المصرى، وبالفعل تم نشرها على صفحات المجلة في فبراير 2015، ووعدنى بنشر المزيد من أعمالى فى الأعداد القادمة، وهذا الأمر هام للغاية، فهو بمثابة دعاية لمصر أنها دولة ترعى الفن والفنانين ولديها الكثير من الموهوبين.

ما هى طموحاتك المستقبلية بالنسبة لهذه الهواية ؟

أسعى لتنظيم معرض لهذا الفن النادر بمصر، بالإضافة إلى تدشين مدرسة أو ورش عمل لتشجيع الأطفال والشباب على تلك الهواية، وأتمنى أن تكون متوافرة بمصر ويمكن لدولة الصين أن توفر المواد الأولية لو وجدت سوق لها هنا، فنحن نستورد الكثير من الصين، كما أننى قررت إقامة معرض بساقية عبد المنعم الصاوى بالزمالك خلال فصل الصيف، وأنا مستمر فى نشر أعمالى على مواقع بالانترنت بالإضافة إلى المواقع العسكرية، ومجموعات «فيسبوك» مثل المجموعة 73 مؤرخين وغيرها.

هل يشجعك الأصدقاء والأهل علي المضي قدما وتطوير ما تقوم بتصنيعه؟

تشجيع الأهل والأصدقاء هو أهم حافز للمضي قدمًا في هذه الهواية؛ لأن كل هواية تحتاج إلي جمهور مهما صغر حجمه، يري الأعمال ويعلق عليها و يقترح أساليبًا لتحسينها.

هل فكرت في تكوين «رابطة» تجمع من يقومون بهذا الفن؟

بالفعل بدأت في الاتصال بمجموعة من محبي هذه الهواية في مصر، ووفقني الله في العثور علي بعض من يمارسونها، وبدأنا نخطو أولى خطواتنا في تكوين نادي يلتقي اعضاؤه بشكل دوري؛ لتبادل النصائح والخبرات ووضعنا الأولوية الأولي لهذا النادي، التى تتمثل فى نشر هذه الهواية في مصر بكل طريقة ممكنة، عن طريق توفير النصائح وعمل ورش عمل صغيرة لتوجيه كل من يرغب في تعلم هذه الهواية الجميلة.

ما النماذج التي تضعها في أجندتك الفنية لتصنيعها في الفترة القادمة؟

الأجندة الفنية للأعمال القادمة أو ما نسميه في مجال الهواية “دولاب الأعمال” يحوي العديد من المشروعات المستقبلية في مجال المدرعات والمركبات حيث أنوي عمل مجموعة بانوراما صغيرة تمثل بعض الأحداث السياسية الحالية والماضية حول العالم كما أنوي البدء في عمل بعض النماذج في مجال البحرية والسفن التاريخية والطائرات المقاتلة، وأحلم مستقبلا في أحد الأيام القيام بعمل جماعي لبانوراما ضخمة تمثل أحداث حرب أكتوبر المجيدة وأتمني أن أجد جهة تتبني عمل هذه المشروعات.