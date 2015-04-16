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بلاغ من مزارع يتهم فيه شخصين بإتلاف محصول القمح الخاص بمزرعته بالوادي الجديد‎

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بلاغ من مزارع يتهم فيه شخصين بإتلاف محصول القمح الخاص بمزرعته بالوادي الجديد‎ بلاغ من مزارع يتهم فيه شخصين بإتلاف محصول القمح الخاص بمزرعته بالوادي الجديد‎

أرشيفية

تقدم مزارع ببلاغ يتهم فيه شخصين باتلاف محصول القمح الخاص بمزرعته بالوادي الجديد.

تلقى اللواء نبيل العشرى مدير أمن الوادى الجديد، بلاغا يفيد باضراب مزارع بمركز الفرافرة بالوادي الجديد عن الطعام بمستشفيي الفرافرة المركزي بعد قيام شخصين بإتلاف مزرعته ومحصول القمح الخاص به وتبين قيام سيد احمد صالح 55 سنة مزارع ،ومقيم قرية اللواء صبيح بالفرافرة بالإضراب عن الطعام داخل مستشفى الفرافرة المركزي، بعد قيامه امس بتحرير محضر رسمي بقسم شرطة الفرافرة ،يتهم فيه كلا من “ع . ع . س و خ . ج ث” بإتلاف مزرعته ومحصول القمح الخاص به بهدف الاستيلاء علي قطعة الارض الخاصة به علي مساحة 4 فدان .

تحرر للواقعة المحضر رقم 536 اداري الفرافرة لسنة 2015 ،و12 احوال لواقعة الاضراب عن الطعام واخطرت النيابة العامة للتحقيقات .

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