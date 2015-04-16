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​بالصور.. تكريم 120 طالب وطالبة و27 أخصائيًا وموجهًا بالوادي الجديد

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​بالصور.. تكريم 120 طالب وطالبة و27 أخصائيًا وموجهًا بالوادي الجديد ​بالصور.. تكريم 120 طالب وطالبة و27 أخصائيًا وموجهًا بالوادي الجديد

جانب من التكريم

نظمت الإدارة التعليمية بالداخلة بالوادي الجديد، اليوم الخميس، حفلاً لتكريم التلاميذ والطلاب الفائزين في مسابقات التربية الاجتماعية والاتحادات الطلابية للعام الدراسي 2014/ 2015 تحت رعاية صلاح محمد صلاح وكيل وزارة التعليم بالوادي الجديد بحضور سعد مهدي مدير عام الإدارة التعليمية بالداخلة ولفيف من القيادات التعليمية والموجهين والأخصائيين الاجتماعيين بقطاع الداخلة التعليمي بالمركز الاستكشافي للعلوم بمدينة موط بالداخلة.

وتم خلال الحفل تكريم 120 طالب وطالبة بمختلف مراحل التعليم العام والفني بالداخلة وعشرين أخضائيًا اجتماعيًا من الحاصلين علي التمييز والمثالية في الإدارة وسبعة من الموجهين الاجتماعيين المتميزين​.

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