تصالح صيادى مريوط و"العامرية للبترول"مقابل تعويضهم عن تلوث البحيرة

حضر اليوم اللواء حسين رمزى سكرتير عام محافظة الاسكندرية بمكتبه توقيع اتفاقية التصالح بين نقابة الصيادين وشركة العامرية لتكرير البترول بعد قبول الشركة دفع تعويضات لصيادى بحيرة مريوط المتضررين من التسرب البترولى الذى حدث بحوض المتراس بالبحيرة يوم 19مارس الماضى .

حضر الاجتماع اللواء أحمد متولى رئيس حى غرب وأمينة عبد المجيد مديرة الشئون القانونية بالمحافظة وذلك فى إطار اهتمام محافظة الإسكندرية بقضايا البيئة وحل أزمة صيادى مريوط.

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