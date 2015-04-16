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لو عاوز ماتكلش كتير ابعد عن التليفزيون وماتتكلمش أو تمشى أثناء الأكل

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لو عاوز ماتكلش كتير ابعد عن التليفزيون وماتتكلمش أو تمشى أثناء الأكل لو عاوز ماتكلش كتير ابعد عن التليفزيون وماتتكلمش أو تمشى أثناء الأكل
بتاكل كتير من غير وعى، ومش عارف تعمل إيه؟ الدكتورة نيفين رضا أخصائية الباطنة بتقدم لك الحل.

تؤكد د.نيفين أن تناول الطعام دون وعى أو إدراك من صاحبه دلالة حقيقية على عدم تمتعه بالتركيز الكافى للقيام بهذه المهمة التى يقوم بها، فحسبما تؤكد نيفين، فإن تناول الطعام فن وتعلم، وعلى صاحبه أن يكون أكثر دراية بفنون تناول الطعام وطبيعة هذه المهمة فى إمداد الجسم بالطاقة اللازمة والشعور بالنشاط والقدرة على التركيز وبذل الجهد، إلا أن البعض يعتبرها مجرد "تسلية" ويتناول الطعام دون وعى بالكميات المفيدة والمناسبة، ولا بالنوعيات الضرورية للجسم.


>وتحذر نيفين بشدة من تناول الطعام دون تركيز، أو أثناء التفكير فى أمور أخرى، فلا يصح تناول الطعام أثناء المشى أو فى الطريق إلى العمل، أو تناوله أثناء التحدث بكثرة مع الآخرين فى حديث مهم ويحتاج لتركيز، أو تناوله أمام التليفزيون، أو أثناء اللعب بالألعاب الإلكترونية، والأهم عدم تناوله أثناء العبث بالموبيل، إضافة إلى ضرورة تناول الطعام فى طبق محدد الحجم، وتحديد كميات الطعام بداخله على حسب احتياج الجسم، والتركيز على تناوله دون ثرثرة فى الحديث، ودون انقطاع للقيام بعمل مهام والعودة إليه مرة أخرى.

وتؤكد نيفين أن العقل يحتاج ليدرك كمية ونوعية الطعام التى على الإنسان تناولها، وانشغاله بأمر آخر، يجعله فى حالة خلل مما يزيد من كمية الطعام بشكل ملحوظ، كذلك المعدة التى تحتاج لإشارات من المخ لتتعرف على الشعور بالشبع أو بالرغبة فى المزيد من الطعام، ولذا فالانشغال بشكل عام عند تناول الطعام يساهم فى زيادة كمية الطعام المتناول بشكل كبير.

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مصر 365