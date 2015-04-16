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وزير الزراعة ينفذ حكم قضائي ويقرر تسليم «الإتحاد التعاوني» لبهاء سليم

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وزير الزراعة ينفذ حكم قضائي ويقرر تسليم «الإتحاد التعاوني» لبهاء سليم وزير الزراعة ينفذ حكم قضائي ويقرر تسليم «الإتحاد التعاوني» لبهاء سليم

كتب- محمد سامي

أصدر الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قرارا برئاسة بهاء سليم للاتحاد التعاونى الزراعى المركزى بدلا من ممدوح حمادة تنفيذا للحكم القضائي الصادر له بأحقيته فى رئاسة الاتحاد.

وقام  بهاء سليم باتخاذ الإجراءات القانونية لتسلم مقر الاتحاد بالدقى مع المستشار محمد سالم، المستشار القانوني لوزارة الزراعة.

وكان 73 عضوا بالاتحاد التعاونى الزراعى المركزي ‏قاموا بتغيير رئيس الاتحاد السابق ممدوح حمادة فى اجتماع مجلس إدارة يعد الأول من نوعه  حيث أجمع الأعضاء على ضرورة ترك “حمادة” منصبه بعد انهيار دور الاتحاد فى خدمة المزارعين، وبعد مداولات قضائية استمرت نحو 4 أشهر صدر الحكم بصحة الإجراءات التي قام بها الفلاحون وخلعهم لرئيس الاتحاد السابق.

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