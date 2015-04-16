بعثة النادي الأهلي تصل المغرب

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم برئاسة كامل زاهر أمين صندوق النادى، إلى مطار كازابلانكا بالمغرب بعد رحلة طيران استمرت ما يقرب من 6 ساعات حيث غادرت فى تمام التاسعة صباح اليوم الخميس.

وكان فى استقبال البعثة الدكتور إيهاب عبد الأحد جمال الدين سفير مصر فى المغرب والقنصل ناجى بشارة والمستشار الإعلامى للسفارة محمد مصطفى والذين اجتمعو فور الوصول برئيس بعثة الأهلى والكابتن علاء عبد الصادق مدير قطاع الكرة للحديث حول اقامة وانتقالات الفريق واخر الترتيبات التى اعدتها السفارة لاستقبال بعثة الأهلي

يذكر أن الأهلى سيواجه المغرب التطواني، الأحد المقبل، فى ذهاب دور الـ 16 لدورى أبطال إفريقيا.