شاكيرا توجّه سؤالاً لمارك زوكربيرج في العلن

دائماً ما تسعى المغنيّة الشهيرة Shakira لاستغلال جميع الفرص في خدمة موقعها في "اليونيسيف"، كسفيرة للنوايا الحسنة لحقوق الطفل.

ويبدو أنّ النجمة تتمنّى أن يوجّه موقع التواصل الإجتماعي Facebook خدمته للمحرومين من التعليم، حيث استغلّت إعلان مؤسّس موقع التواصل الإجتماعي Facebook أنّه سيتواصل مع مستخدمي الموقع لمدّة ساعة لتستفسر عن الأمر.

ووجّهت Shakira سؤالاً إلى Mark Zuckerberg تستفسر فيه عن كيفيّة استخدام التكنولوجيا الحديثة لمساعدة المحرومين من التعليم.

وأجاب عليها Mark بأنّه متحمّس كثيراً لموضوع التعليم الشخصي الذي يتمّ عبر مدارس إلكترونيّة، تمكّن الراغب في التعلّم من اختيار ما يريد تعلّمه، ويأتيه أينما يكون، وأنّه بدوره يساعد هذه المواقع ويدعمها، حتى من خلال .Facebook

وفي سياق منفصل، نشرت النجمة، البالغة من العمر 38 عاماً، صورة جديدة مميّزة لطفلها Sasha البالغ من العمر 3 أشهر.

طفل شاكيرا يجمع 150 ألف دولار للأطفال المحتاجين