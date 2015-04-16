أبناء منطقة شعبية في مصر يقاضون فيلم علا غانم الجديد

يتوجّه عدد من المحامين المصريين لرفع دعوى قضائية يطالبون فيها بوقف عرض فيلم "جمهورية إمبابة"، الذي تقوم ببطولته الفنانة علا غانم، بناءً على طلب أحمد محمد حسن وآخرين من سكان منطقة إمبابة التي تعد من أشهر المناطق الشعبية في مصر.

وجاء في عريضة الدعوى أن الفيلم يعد إساءه كاملة لسكّان المنطقة ووصفهم بالخزي والعار بأنهم تجار للممنوعات.

وقام المحامي أيمن رأفت وعدد من المحامين من أبناء إمبابة برفع الدعوى في دائرة عابدين للقضاء العاجل، وتم قبول الدعوة وتحديد جلسة 11مايو المقبل للنظر فيها وإعلام صناع الفيلم بالدعوى.

والجدير بالذكر أنه حدّد الأسبوع المقبل لإقامة مؤتمر في إمبابة وجمع توكيلات من أجل معاقبة صناع الفيلم.