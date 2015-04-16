بالصور: نيكي ميناج مخطوبة

نشرت النجمة العالميّة Nicki Minaj صورة في صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وهي تضع خاتماً ماسيّاً كبيراً في إصبع الزواج.

وجاءت هذه الصورة بعد أن نشرت صورة برفقة حبيبها Meek Mill في ميامي .

وكانت Nicki قد نشرت مجسّماً صغيراً لخاتم الخطوبة، وأرفقته بتعليق "سأنشر صورته لاحقاً".

علاقة Meek و Nicki بدأت بشكل سرّي عام 2014، لكنّها خرجت إلى العلن مع بداية العام، ويبدو أنّها ستتكلّل بالزواج قريباً.

يذكر أنّ خاتم خطوبة Nicki Minaj يشبه إلى حدّ كبير خاتم خطوبة النجمة Lady Gaga.

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