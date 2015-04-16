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محمود عبد المغني يحتفل بفيلمه "كرم الكينج"

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محمود عبد المغني يحتفل بفيلمه "كرم الكينج" محمود عبد المغني يحتفل بفيلمه "كرم الكينج"

الخميس 16-04-2015 19:45

القاهرة_ أحمد عاشور تصوير: شريف عبد ربه وسامح المنسي

يعود محمود عبد المغني للبطولة السينمائية من خلال فيلم "كرم الكينج" الذي احتفل بالعرض الخاص له في سينما "نايل سيتي".
حضر العرض الخاص أبطال الفيلم منذر رياحنة ومحمود عبد المغني وريهام حجاج.
حضرت أيضاً الراقصة شمس التي تشارك في بطولة الفيلم، حيث كانت محاطة ببودي جارد خاص لم يفارقها.
محمود عبد المغني قال لـ"سيدتي نت" إن الفيلم يمثل رحلة صعود شاب فقير من طبقة شعبية ولكن بشكل يختلف تماماً عن طبيعة دروه في فيلم "النبطشي ".
العرض الخاص شهد تزاحماً شديداً كالعادة من قبل المصورين والقنوات الفضائية، إلا أنه لم تقع أية مشاكل أو مشادات مثل التي تحدث في عروض أخرى بالعادة.

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سيدتي