كوميديا وتشويق ومغامرات جديد الصالات العربية

شرطي أخرق يتصدى لعملية سرقة، غموض يلفّ قضية تصفية مجموعة من الأطفال وفارس مصمم على الانتقام ممن أمر بقتل حاكمه. هذه هي مواضيع الأفلام الثلاثة التي بدأ عرضها في معظم الصالات العربية وإليكم لمحة عنها.

Paul Blart: Mall Cop 2

عام 2009 نجح حارس الأمن Paul Blart بطريقته الخرقاء والطريفة في القبض على عصابة داخل مركز تسوّق واليوم وبعد مرور ستة أعوام على عمله البطولي، يقرر هذا الأخير أن يصطحب ابنته Maya الى لاس فيغاس لتمضية العطلة. هناك سيكتشف Paul ان الفندق الذي ينزل فيه على وشك التعرّض لعملية سرقة. فهل سيأخذ القرار بمواجهة السارقين مجدداً على طريقته الخاصة؟ هذه هي أجواء الفيلم الكوميدي Paul Blart: Mall Cop 2 الذي بدأ عرضه في الإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عمان والبحرين وقطر والعراق ولبنان.

Child 44

هذا هو عنوان الجزء الأول من رواية مؤلفة من ثلاثة أجزاء للكاتب البريطاني Tom Rob Smith تم تحويلها الى فيلم من نوع التشويق من بطولة Tom Hardy و Noomi Rapace و Gary Oldman. تدور قصة Child 44 في الاتحاد السوفياتي آبان حكم Staline حيث يسعى عضو في الشرطة السريّة الى كشف هوية قاتل مجموعة من الأولاد، ونتيجة لذلك يتمّ نفيه من قبل النظام ... أمام هذا الواقع وبالرغم من خطورة الموقف لن يستسلم وسيطلب من زوجته مساعدته لكشف هذا اللغز الدموي. Child 44 يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عمان والبحرين وقطر والعراق ولبنان.

Last Knights

هذا الفيلم يجمع بين الأكشن والمغامرات يشارك في بطولته Clive Owen و Morgan Freeman وتجري أحداثه في مقاطعة مسالمة من المملكة حيث تفشى الفساد في المجتمع وصولاً الى أقرب المقربين من الامبراطور. هذه المقاطعة يحكمها رجل نزيه يدعى Bartok رافض لكل أنواع الرشوة والذي يقع في فخ نصبه له وزير نافذ في المملكة يعشق المال والمديح. هذا الأخير سيضغط بطريقة مباشرة على الأمبراطور الذي بدوره سيأمر المحارب Raiden المقرّب جداً من Bartok أن يصفّي هذا الأخير بقطع رأسه، الأمر الذي سيجعل Raiden يخطط للانتقام من الوزير مهما كلّف الأمر من تضحيات. Last Knights يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عمان والبحرين وقطر والعراق ولبنان.