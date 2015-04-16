وسام بريدي غارق في أحزانه وMTV توجّه صفعة للصحافة وتضع حداً للشائعات

بيروت_ سيدتي نت

صفعة قاسية وجّهها موقع تلفزيون MTV لما أسماه بصحافة العار، التي تاجرت بوفاة الممثل الشاب عصام بريدي، إلى حد اختراع أخبار لا تمت إلى الحقيقة بصلة، ونسخها وإعادة نشرها في مواقع تعتمد أسلوب القص واللزق، دون التأكد منها وهي بمجملها تصب في خانة تحويل وسام بريدي الشقيق المفجوع، إلى متعطش للشهرة ولو على حساب دماء شقيقه، وهي أخبار لا تمتّ إلى الحقيقة بصلة.

فقد جاء في موقع الـMTV ما يلي "خرجت علينا مواقع الكترونيّة تناقلت أمس الخبر نفسه، على طريقة النَسخ المتداولة في هذه الأيّام مع حذف هويّة المصدر، لتخبرنا بأنّ وسام بريدي أعطى موافقة مبدئيّة على استكمال تصوير مشاهد شقيقه في أحد المسلسلات، وهو سيعود أيضاً هذا الاحد لتقديم برنامج "رقص النجوم".

وإذا كانت مصادر موقع الـ mtv تؤكد أنّ المعلومتين عاريتين عن الصحة، إذ أنّ وسام لم يعطِ أيّ موافقة على أيّ عمل حتى الآن ولا فريق إعداد برنامج "رقص النجوم" تواصل معه، حتى كتابة هذه السطور، بشأن مواصلة تقديم البرنامج وموعد عودته، وهو ينتظر انتهاء تقبّله للتعازي، فإنّ من المستغرب أن يتمّ التداول بهذا النوع من الأخبار في حين لم تمرّ ساعات على وداع عصام، ولم تجفّ بعد دموع أفراد العائلة، ومنهم وسام المعني بالخبر".

واعتبر الموقع أنّ بعض ما نشهده في هذه المهنة في هذه الأيّام يفوق العار حجماً...

وربما أقسى ما في الصورة، أن المواقع الإلكترونية التي كتبت الخبر، أرسلته عبر "تويتر" إلى وسام الغارق في حزنه على شقيقه، والذي لم يتسنّ له ربما قراءة الخيال الواسع الذي يتمتع به بعض المتاجرين بمآسي الناس ومصائبهم.