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وكيل سيسيه ينفي شكوى اللاعب للزمالك

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وكيل سيسيه ينفي شكوى اللاعب للزمالك وكيل سيسيه ينفي شكوى اللاعب للزمالك

نفى حيدر أبو بكر وكيل أعمال المهاجم البوركيني عبد الله سيسيه تقدم اللاعب بشكوى ضد نادي الزمالك بسبب مستحقاته المالية المتأخرة.

وصرح أبو بكر أن سيسيه لديه مستحقات مالية لدى النادي مثله مثل باقي اللاعبين ولكنه لم يتقدم بشكوى بشأن ذلك.

قال المالي أبو بكر، والذي لعب قبل ذلك لنادي الترسانة، لـFilGoal.com:"سيسيه لم يتقدم بشكوى ضد الزمالك".

وأضاف "ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية ليس له أساس من الصحة".

وأردف "اللاعب له مستحقات مالية لدى النادي ولكنه لم يتقدم بشكوى".

ويعاني المهاجم البوركيني من قلة المشاركة مع الفارس الأبيض هذا الموسم في ظل وجود الثلاثي الهجومي أحمد علي، باسم مرسي وخالد قمر الذين يعتمد عليهم الفريق بشكل أساسي.. إذ خاض اللاعب خمس مباريات فقط هذا الموسم في بطولة الدوري سجل خلالها هدفا وحيدا كان أمام طلائع الجيش.

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