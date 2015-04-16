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الأهلي يلاقي المصري يوم جمعة والزمالك يواجه تحديين صعبين خلال أربعة أيام

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الأهلي يلاقي المصري يوم جمعة والزمالك يواجه تحديين صعبين خلال أربعة أيام الأهلي يلاقي المصري يوم جمعة والزمالك يواجه تحديين صعبين خلال أربعة أيام

قرر اتحاد كرة القدم المصري إقامة مباراة الأهلي والمصري في الدور الثاني من مسابقة الدوري هذا الموسم يوم الجمعة 5 يونيو.. بينما يخوض الزمالك مواجهتين صعبتين أمام الإسماعيلي والمصري خلال أربعة أيام.

ستقام مباراة الأهلي والمصري على ملعب الجونة في الرابعة والنصف عصرا في إطار مباريات الجولة 33 من عمر المسابقة مثلما حدث في لقاء الدور الأول بينهما والذي انتهى بالتعادل 1-1.

وسيخوض الفريق الأحمر هذه المواجهة بعد أيام قليلة من مباراة الاتحاد في الإسكندرية يوم 28 مايو في الجولة 22 من البطولة.

بينما يواجه الزمالك فريق المصري البورسعيدي على استاد الإسماعيلية يوم 11 مايو المقبل في الجولة 29 وبعدها بثلاثة أيام يستضيف الإسماعيلي على ملعب بتروسبورت في الجولة رقم 30.

وقرر اتحاد الكرة إقامة مباريات الجولة 21 المؤجلة في بداية شهر مايو المقبل ثم بعدها مباشرة تقام مباريات الجولة رقم 28.

وستقام مباريات الجولة 22 المؤجلة أيضا يومي 27 و28 مايو المقبل.

وأعلن اتحاد الكرة عن جدول مباريات المسابقة حتى الجولة 33 والتي سيتبقى بعدها خمس جولات فقط على نهاية البطولة والتي من المقرر أن تنتهي يوليو المقبل.

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