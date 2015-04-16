البدري يختار.. المدرب الأسوأ للأهلي والمنتخب هذا القرن

حدد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأوليمبي أسوأ مدير فني تولى مهمة الأهلي ومنتخب مصر في الألفية الجديدة من وجهة نظره.

وبسؤاله عن أسوأ مدرب قاد الأهلي، رد البدري عبر قناة صدى البلد "جو بونفرير، كان أسوأ من الألماني هانز ديكسي والبرتغالي توني أوليفييرا".

وكان الهولندي بونفرير قاد الأهلي موسم 2002 / 2003، وتمت إقالته عقب ضياع لقب الدوري بالخسارة في الجولة الأخيرة أمام إنبي بهدف سيد عبد النعيم.

أما هانز ديكسي قاد الأهلي موسم 2000 / 2001 وقاد الفريق للقب الكأس قبل رحيله، بالفوز على غزل المحلة بهدفي علاء إبراهيم ومحمد جودة.

وتوني أوليفيرا تمت إقالته بعد أسابيع قليلة من بداية الدوري موسم 2003 / 2004، وتوج مع الأهلي بلقب السوبر المصري لأول مرة على حساب الزمالك بركلات الترجيح.

وأضاف البدري "أما أسوأ مدرب قاد المنتخب هو الإيطالي تارديلي"، واختاره على بوب برادلي والفرنسي جيرار جيلي.

يُذكر أن تارديللي تمت إقالته لسوء نتائج المنتخب في تصفيات مونديال 2006، بينما رحل جيلي عن "الفراعنة" بعد الخروج من كأس أفريقيا 2000 بالخسارة أمام تونس بهدف في دور الثمانية.