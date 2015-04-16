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أحمد عيد: مواجهة الفتح صعبة ولكننا الأقرب للفوز

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أحمد عيد: مواجهة الفتح صعبة ولكننا الأقرب للفوز أحمد عيد: مواجهة الفتح صعبة ولكننا الأقرب للفوز

شدد أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك على صعوبة مواجهة الفريق للفتح الرباطي المغربي في الكونفدرالية الإفريقية ولكنه يرى أن ناديه هو المرشح الأوفر حظوظا في هذه المباراة.

وصرح عيد بأنه يعلم جيدا الفريق المغربي لأنه وواجهه من قبل مع ناديه السابق حرس الحدود ولابد للزمالك من الفوز بلقاء الذهاب في قبل خوض مباراة العودة في المغرب.

ويستضيف الزمالك فريق الفتح الرباطي يوم الأحد المقبل في ذهاب دور الـ16 من مسابقة الكونفدرالية الإفريقية.

قال عيد لـFilGoal.com:"الفتح فريق جيد جدا".

وأضاف "واجهتهم من قبل عام 2010.. فريق منظم للغاية".

وأردف "الزمالك هو الأقرب للفوز.. ولابد أن نحسم مواجهة الذهاب لصالحنا قبل مباراة العودة الصعبة في المغرب".

وكان عيد قد خسر مواجهتي الفتح الرباطي في دور المجموعات من الكونفدرالية عام 2010 مع حرس الحدود واحتل وقتها المركز الأخير في المجموعة وودع المسابقة.

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