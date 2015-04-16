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الفتح الرباطي يلغي مرانه بنادي الزمالك ويتدرب بالفندق

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الفتح الرباطي يلغي مرانه بنادي الزمالك ويتدرب بالفندق الفتح الرباطي يلغي مرانه بنادي الزمالك ويتدرب بالفندق

قرر الفتح الرباطي المغربي إلغاء مران الفريق المقرر اليوم بنادي الزمالك بسبب الإرهاق بعد وصوله للقاهرة وسيؤدي تدريباته بالفندق المقيمة به البعثة.

وسيخوض الفريق المغربي مرانه يوم الجمعة باستاد القاهرة قبل مواجهة الزمالك يوم الأحد المقبل في ذهاب دور الـ16 من مسابقة الكونفدرالية الإفريقية.

وكان الفتح قد تأهل لهذه لمرحلة بإقصائه فريق توجو بورت التوجولي.. بينما تخطى الزمالك فريق رايون سبورتس الرواندي بالفوز 3-1 في الجونة و3-0 في رواندا.

وسيلعب المتأهل من هذه المواجهة دور الـ16 الثاني في المسابقة أمام فريق سيتحدد لاحقا وفقا للقرعة.

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