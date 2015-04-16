مخك مهدد بالشيخوخة والحل فى ممارسة الرياضة والعزف والحفاظ على صحتك

-التغيرات العقلية

-تأثير الشيخوخة

كشفت دراسة علمية حديثة، نشرت مؤخراً عبر موقع معهد الطب (IOM)، أن هناك أشياء يمكن أن يفعلها الناس للحفاظ على وظائف المخ مع تقدمهم فى السن، وأبرزها ممارسة الرياضة.>وقال الباحثون إن التغييرات فى الوظائف والقدرات العقلية هى جزء من الشيخوخة وتحدث مع الجميع، وليس هناك تفرقة بين رجل وامرأة.>وأوضح مؤلف الدراسة دان سوت، أستاذ الطب النفسى فى المركز الطبى بجامعة ديوك فى دورهام، أن مدى وطبيعة هذه التغيرات تختلف على نطاق واسع، كما أنها تحدث بشكل تدريجى، والشيخوخة يمكن أن يكون لها آثار إيجابية وسلبية على الإدراك ومهارات التفكير.

وأشار سوت خلال الدراسة إلى أن الحكمة والمعرفة يمكن أن تزيد مع التقدم فى السن، فى حين أن الذاكرة والانتباه يمكن أن تنخفض.

- صحة الدماغ

>لكن هناك أشياء يمكن للناس القيام بها لتعزيز صحة الدماغ، والتى تشمل ممارسة النشاط البدنى، وتقليل عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب مثل ارتفاع ضغط الدم والسكرى والتدخين.

وتشمل الإجراءات الأخرى التى قد تساعد على حماية المخ من الشيخوخة الحصول على قسط كاف من النوم، تعلم العزف على آلة موسيقية.

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