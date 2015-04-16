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للمحجّبة... أسرار خاصّة للعناية بالشعر

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للمحجّبة... أسرار خاصّة للعناية بالشعر للمحجّبة... أسرار خاصّة للعناية بالشعر

الخميس 16-04-2015 14:59

للعناية بالشعر أسرار  خاصّة ، وهي هامّة  جدّاً ، خاصة بالنسبة للسيدات المحجّبات اللواتي يقعن في فخّ الإهمال أحياناً، بسبب ضيق الوقت والاعتماد على غطاء الرأس للظهور بصورة مرتّبة .
فالسيّدة المحجّبة لا بدّ وأن تولي شعرها الاهتمام اللازم ، كي لا يضعف وتخسر بذلك  طلّتها داخل بيتها .

من أهمّ خطوات العناية بالشعر  للمحجّبة :
 -عدم تغطية الشعر  وهو مبلّل، والاعتماد على التجفيف المتوسّط الحرارة ولوقت قصير .
- تغيير الغطاء القطني بشكل يومي،  للابتعاد عن تراكم زيوت الشعر على الغطاء، وبالتالي تسكير مسام القطن وعدم تهوئة.
- الابتعاد عن أغطية الرأس البوليستر، وخاصّة صيفاً كونها تسبب التعرّق وتحتبس الحرارة وتسبّب نموّ البكتيريا  التي تدمّر  الشعر بشكل طبيعي .
- اعتماد التغذية المناسبة وتناول الفيتامينات الضروريّة لتغذية الشعر .
- العناية المستمرّة من خلال الخلطات الطبيعيّة والمستحضرات المناسبة.
- القصّ المستمرّ  بشكل دوري لأطراف الشعر، لمنع التقصّف.

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