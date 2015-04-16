للمحجّبة... أسرار خاصّة للعناية بالشعر

للعناية بالشعر أسرار خاصّة ، وهي هامّة جدّاً ، خاصة بالنسبة للسيدات المحجّبات اللواتي يقعن في فخّ الإهمال أحياناً، بسبب ضيق الوقت والاعتماد على غطاء الرأس للظهور بصورة مرتّبة .

فالسيّدة المحجّبة لا بدّ وأن تولي شعرها الاهتمام اللازم ، كي لا يضعف وتخسر بذلك طلّتها داخل بيتها .

من أهمّ خطوات العناية بالشعر للمحجّبة :

-عدم تغطية الشعر وهو مبلّل، والاعتماد على التجفيف المتوسّط الحرارة ولوقت قصير .

- تغيير الغطاء القطني بشكل يومي، للابتعاد عن تراكم زيوت الشعر على الغطاء، وبالتالي تسكير مسام القطن وعدم تهوئة.

- الابتعاد عن أغطية الرأس البوليستر، وخاصّة صيفاً كونها تسبب التعرّق وتحتبس الحرارة وتسبّب نموّ البكتيريا التي تدمّر الشعر بشكل طبيعي .

- اعتماد التغذية المناسبة وتناول الفيتامينات الضروريّة لتغذية الشعر .

- العناية المستمرّة من خلال الخلطات الطبيعيّة والمستحضرات المناسبة.

- القصّ المستمرّ بشكل دوري لأطراف الشعر، لمنع التقصّف.

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