"روج بريان " Rouge Brillant من Dior علاج للجمال العالمي

تحتاجين إلى حضور متألق؟ مستحضر يعيد اللون إلى بشرتك، ويجعلها مشعة. هذه هي بدأت قصة الضوء التي بدأت عام 1981، عندما ظهر أول حمرة غلوس من دار ديور Rouge Brillant، بلمعان هزّ رموز الماكياج المعتاد. فماذا عن مجموعته الجديدة لهذا العام والتي تنتظرها كل النساء بفارغ الصبر؟

شفاه لامعة، عناية، ولون راق

اليوم، أعيد تركيبه بمظهر معاصر جديد. أكثر من مجرد لمعان، إنما هو أيضا أحدث علاج للجمال العالمي. Rouge Brillant من ديور هو حقا بلسم سائل انصهاري، يعتني بشفتيك حتى القلب، ليمنحك شفاه مشعة ولون مثالي. وبفضل لمعانه المذهل الجديد وقدرة البقاء، يصبح Rouge Brillant الضوء نفسه ويكشف عن جانب جديد من الأنوثة. بحثك عن الأكسسوار المثالي انتهى: واسمه Rouge Dior Brillant.

بلسم غلوس راق، ودقة مذهلة

إشعاع لطيف، لم يسبق أبدا لغلوس ديور أن كان في وحدة مع شفتيك. بفضل عبوة الجرعة المثالية الجديدة، تعطيك الفرشاة الكمية المثالية من المنتج، ما يمنح شفاهك حجما ولونا حيويا، بكمية مثالية.في قلب المعادلة يكمن مزيج ديور الحصري لثلاثة زيوت معالجة للانكسار. الانصهار الخالص مع شفتيك يوفر إشعاعا راق جديد. انصهار العناية بالشفاه. دمج كمية عالية من مكونات علاجية في هذه العبوة الغاية في الدقة، ابتكار رائع.ةعلى المستوى السطحي، يغلف Rouge Dior Brillant. شفتيك، مع شعور حسي بكمية مثالية. أما في قلب شفتيك، يطلق Rouge Dior Brillant مكونات مضادة للأكسدة وفيتامين E جنباً إلى جنب مع مكون ملأ الشفاه الذي يعيد تنشيط الكولاجين مع اشعاع سلس، كما لو أنه تم إعادة تنشيط شفاهك ، فامتلأت جمالاً.

دقة وقدرة على البقاء :مزيج من ريشة فائقة الدقة وصيغة غنية بشمع قلم تحديد الشفاه الطويل الأمد، تمكن Rouge Dior Brillant من منحك لون محدد وقدرة على البقاء، وكذلك التألق المثالي. بمسحة واحدة، تتم إعادة رسم الشفاه تماماً، وتبدو مشعة بأناقة.

مثالية لون لا وقت له

تمزج الألوان الأثني عشر من " روج ديور بريان " Rouge Dior Brilliant التي صممها بيتر فيليب Peter Philips المدير الإبداعي لماكياج ديور، بدقة، خبرة القي، والأناقة المعاصرة. متوازن تماماً في التألق والكثافة، تمنح كل امرأة فرصة العثور على اللون المناسب.

تلائم المجموعة ظلال أحمر الشفاه Rouge Dior الجديد تماماً، مما يتيح لك خلق مزيج من اللون والضوء على شفتيك.

4 ألوان مثالية لـ 4 إطلالات مشعة

999: أرقام الحظ 3 هذه تشيد بأحمر الشفاه المؤسس أرقام 9 و 99 التي أنشأها كريستيان ديور Christian Dior «لإلباس ابتسامة المرأة». هذا اللون الأحمر المثالي من ديور يلمع، ليحقق حلم المصمم الذي أراد "اللون الأكثر لمعاناً، وإشراقاً، والطويل الأمد بالطبع...بكمية مثالية"

775 Darling "دارلينغ" : يجسد هذا اللون البنفسجي روح ديور، مثل فستان سهرة رائع من نفس الاسم من مجموعة ربيع وصيف عام 1948، والتي كشفت عن الخيمياء المثالية بين الغواية والأناقة. صمم ديور دائما «بحيث تكون كل امرأة الأجمل ». اليوم، يكشف هذا الظل المشع الأنوثة المتطرفة.

468 Bonheur"بونير": وردي فاتح، ناعم، مثل لون مزاج جيد. وردي يحقق كل ما يتمناه السيد ديور: «حلمي؟ جعل النساء ليس فقط أكثر جمالا، ولكن أكثر سعادة ».

808 Victoire "فيكتوار": «كانت تجسيد للجيل الشاب اليوم »، قال السيد ديور عن فيكتوار، أصغر عارضة وملهمته. وهذا اللون المرجاني الجديد لم يرث اسمها فقط، ولكن أيضا نفس الجرأة والأناقة الطبيعية التي سوف تعجب شابات اليوم الأنيقات والعصريات .