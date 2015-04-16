فرشاة التنقية والتنظيف بنظام سونيك من Clinique

Clinique العلامة التجارية الأولى لمنتجات العناية بالبشرة المطورة من قبل أطباء البشرة، أحدثت ثورة في مجال العناية بالبشرة عند إطلاقها نظام العناية بالبشرة الثلاثي الخطوات 3-Step. نظام بسيط وفعال في آن معا للتنظيف والتقشير والترطيب، غير أسلوب المرأة في العناية ببشرتها، ووفر لها، للمرة الأولى، منتجات مطورة من قبل إختصاصيي البشرة وأثبت بأن البشرة الرائعة يمكن أن تكون أكثر روعة. الآن تقوم Clinique مرة أخرى بثورة على الأسلوب الذي تعتمده المرأة للعناية ببشرتها من خلال تحويل الخطوة الأولى الهامة وهي التنظيف.حيث تقدم Clinique فرشاة التنقية والتنظيف بنظام سونيك الجديدة—مطورة من قبل أطباء البشرة، إنها ابتكار للتنظيف بهندسة سويسرية سوف يحول البشرة.

أهمية التنظيف الفعال

عل مدى أكثر من 40 سنة، بقي نظام العناية بالبشرة الثلاثي الخطوات 3-Step، المطور من قبل مؤسس Clinique اختصاصي البشرة الدكتور نورمان أورينتريتش، حجز زاوية في العلامة التجارية. والأمر كله بدأ مع الخطوة الأولى— التنظيف. تُحضر البشرة بطريقة أفضل لإصلاح نفسها عندما تكون نظيفة من الأوساخ والزيوت والتلوث. البشرة النظيفة يقل احتمال سد المسامات فيها أي أقل احتمالا لظهور البثور والعيوب فيها. البشرة النظيفة تعني بشرة بحاجز أكثر قوة وصحة وإشراقا مع خطوط جافة مرئية أقل لأنها قادرة على استقبال الرطوبة بفعالية أكثر.

وأبعد من تلك الفوائد الفورية، فإن البشرة المنظفة جيد هي عامل أساسي للحصول على أفضل النتائج الممكنة من منتجات العناية بالبشرة. في الحقيقة، ينصح كل من الدكتور ديفيد والدكتور كاترين وهما ابن وابنة الدكتور نورمان أورينتريتش ، مرضاهم بتنظيف البشرة بشكل جيد ولطيف. " البشرة المنظفة تنظيفا جيدا ولطيفا تكون محضرة تحضيرا أفضل لاستقبال منتجات العلاج المطلوب التي تطبق على بشرة نظيفة."

مطورة من قبل اختصاصيي البشرة بهندسة سويسرية

فرشاة التنقية والتنظيف بنظام سونيك Sonic System Purifying Cleansing Brush من Clinique هي مغير للبشرة. كما هو الحال عند ابتكار أي منتج في Clinique، فقد عمل خبراء Clinique عن كثب مع كل من الدكتور ديفيد وكاترين وقاموا بزيارات إلى مجموعة أورينتريتش الطبية في مكتب فيفث أفينيو ذاته حيث تم تطوير نظام العناية الأصلي الثلاثي الخطوات.

3-Step. بغض النظر عن المنتج المراد تطبيقه، يبدأ الأطباء كل معاينة بتنظيف البشرة وتحضيرها. وبمساعدة الأطباء، طورت Clinique مفهوما لنظام تنظيف آمن ولطيف وفعال لجميع أنواع البشرة. الأمان والتأثير اللطيف هما ميزتان أساسيتان لعلامة Clinique. ولتحافظ على ميزات منتجاتها، قامت كلينيك بالتعاون مع مصنعين سويسريين رواد لتطوير تكنولوجيا الفرشاة التي تعمل بالنظام الصوتي الأكثر لطفا وفعالية. ومن خلال الجمع بين المعرفة وخبرة علماء Clinique والأطباء المؤسسين لها مع الخبرة التقنية للمصنعين السويسريين الرواد، طورت Clinique مغير للبشرة.

التصميم

توفر فرشاة التنقية والتنظيف Sonic System Purifying Cleansing Brush من Clinique تصميما بسيطا ونظيفا مع وظائف فعالة.

• رأس الفرشاة البيضوي الشكل صمم خصيصا ليسمح بالتنظيف في المناطق التي يصعب الوصول إليها مثل منطقة حول الأنف وخط الشعر والذقن.

• توفر الفرشاة بشعيراتها المستديرة عاملي قوة من أجل الحصول على تجربة تنظيف عميق ولطيف معا:

يتالف الرأس الأخضر الفاتح على شكل زاوية من شعيرات قصيرة وأكثر قوة تيح تنظيفا سهلا وأكثر فعالية في المناطق الدهنية والمسام المغلقة كمنطقة تي—الجبين والأنف والذقن. حيث توفر الزاوية حركة التنظيف اليدوية الطبيعية ذاتها.

أما الشعيرات البيضاء على جسم الفرشاة فهي أكثر نعومة وأقل قوة، صممت لتستهدف المناطق الأوسع والأكثر رقة وحساسية في الوجه مثل الخدود.

• توفر تقنية السونيك ذات الهندسة السويسرية أفضل معايير الهندسة على الإطلاق. الارتجاج الصوتي/ السونيك مع مواصفات الفرشاة الفريدة يدلك البشرة بلطف ويزيل الأوساخ والزيوت العالقة عنها بفعالية.

• توفر القبضة بتصميمها المريح إمكانية الامساك بالفرشاة بطريقة مريحة وتسمح بوضع الفرشاة بشكل مسطح كي تجف.

• تصميم مدمج يجعل من الفرشاة سهلة الحمل والاستخدام. بينما التصميم المضاد للماء يتيح استخدام الفرشاة تحت الماء وأثناء الاستحمام.

• الموقت الذاتي يعمل على توقيف الفرشاة تلقائيا عن العمل بعد 30 ثانية، وهو الوقت المناسب للبدء باستخدام الفرشاة Sonic System Purifying Cleansing Brush لتنظيف البشرة بجميع أنواعها. وفي حال الشعور بالارتياح يتم زيادة وقت التنظيف ليصبح دقيقة واحة مرتين يوميا.

• بعد كل مرة يتم شحنها، تستمر البطارية بالعمل 3 ساعات متواصلة، بدون إعادة الشحن، ويشير المؤشر LED على المقبض إلى انخفاض مستوى شحن البطارية.