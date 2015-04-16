ظل العيون COUTURE VARIATION من YSL Beaute

تقدّم YSL Beauté مجموعتين جديدتين من ظل العيون COUTURE VARIATION، تحتوي كل منها على 10 ألوان جديدة بتدرجات متقنة تترك أثراً قوياً.

مجموعة متناغمة الألوان

يضم ظل العيون COUTURE VARIATION تشكيلة من 10 ألوان نابضة بالحياة تعكس الاختلافات والتنوعات المحتملة للونيّن المميّزين: الشفاف والدخاني.

يوفر ظل العيون الذي استوحي من نماذج كتيبات النسيج، كل أنواع التأثيرات بدءاً من البرّاقة البودرية أو غير اللماعة وانتهاء بالبرّاقة، ومن اللماعة وانتهاء بالمتلألئة. فكل لون يروي حكاية مختلفة، لكن حين تلتقي معاً تشكل مجموعة متناغمة من الألوان.

تتميز الألوان العشرة لظل العيون سواء كانت فاتحة أو داكنة، بأعلى مستويات الكثافة اللونية والثبات على الجفن.

يتوفر ظل العيون COUTURE VARIATION على شكل عبوتين تضم كل منها تدرجات لونية بارعة: ظل عيون COUTURE VARIATION رقم 1 NU (طبيعية) وظل عيون COUTURE VARIATION رقم 2 TUXEDO (للسهرة).

يتألف ظل العيون COUTURE VARIATION رقم 1- NU (طبيعية)، من تدرجات لونية شفافة متصاعدة الشدّة مثل نغمات النوتة الموسيقة، لتشمل البيج والبرونزي والبني الغامق، بدءاً من الشفافة وحتى الجريئة. للتألق بإطلالة نهارية أو مسائية أنيقة، استخدمي الألوان بأسلوب المزج والتنسيق، أو بوضع طبقات متراكبة من ظلال العيون.

يمثل ظل العيون COUTURE VARIATION رقم 2 TUXEDO (للسهرة)، مجموعة لا غنى عنها مستوحاة من رموز الدار الشهيرة، مثل أناقة الجلد الناعم بلا لمعة، أو الوميض اللماع لياقة سترة السهرة للرجل، أو بريق الترتر... بدءاً من العاجي وانتهاء بالأسود أو الفاقع أو الكحلي، تجيد هذه الألوان الامتزاج معأً لمنح إطلالة دخانية أنيقة. إنها المجموعة المثالية لإطلالة سهرة أو إطلالة نهارية جريئة.

أروع أكسسوار تجميلي لعيون المرأة

يتألق ظل العيون COUTURE VARIATION بعبوة سوداء رفيعة جداً، يطوّق خصرها حزام ذهبي اللون مزيناً بنقش شعار الماركة الأسطوري.

إفتحي الغطاء حتى يصبح مستوياً تماماً، وتظهر المرآة بوضوح. لفتة أنثوية أنيقة تتيح لك استخدام الألوان بسهولة وحرية.

للاستفادة من ألوان ظل العيون COUTURE VARIATION بأفضل وسيلة، طوّرت YSL Beauté أداة تطبيق مزدوجة الطرفين وحصرية ببراءة اختراع، لتأمين التحكم الدقيق بالألوان والمظهر المطلوب. استخدمي أحد الطرفين لتحديد العين والآخر لمزج ظل العيون لتحصلي على نتيجة مثالية.

اللون نابض بالحياة بكل اختلافاته مثل امرأة إيف سان لوران.

"تم تصميم ألوان ظل العيونCOUTURE VARIATION PALETTES للحصول على عدد كبير من إطلالات العيون بسهولة. تذكري فقط أن الألوان الداكنة تستخدم لتحديد شكل العين وتكثيفها، في حين تستخدم الألوان المتوسطة لإضافة لون وابتكار تأثيرات متناقضة، فتساعد على تحديد أو تصميم شكل العين. أما الألوان الفاتحة، فتمنح اتساعاً وتضيء العين لدى وضعها عند الزاوية الداخلية وعظام تقوس الحاجب".

Lloyd Simmonds، المدير الإبداعي لماكياج YSL Beauté