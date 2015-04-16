5 نصائح للتخلص من السمنة أهمها تناول المكسرات والتفاح الأخضر

السمنة أحد الأمراض الخطيرة التى تؤثر على الصحة والنشاط بشكل كبير ويسعى الكثيرون للتخلص منها ومن أضرارها.إعلان - Ads إعلان - Ads
>وفى هذا السياق، يشير الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، أن مرض السمنة يشكل خطرا على صحة الشخص المصاب بها، وذلك يرجع إلى تأثيرها السلبى على كل أجهزة الجسم، كالمفاصل والقلب وضغط الدم، والإصابة بالسكر والكولسترول.
>ويتابع د. محمد، أن القضاء على السمنة مفيد لصحة الفرد، وكل كيلوجرام خسارة فى وزن مرض السمنة يعد مكسبا لصحته، وذلك لتجنب الإصابة بالعديد من الأمراض، مؤكدا أن التخلص من الوزن الزائد يحتاج إلى إرادة قوية فى تنظيم وتغيير نظام حياتك اليومية من ناحية الطعام وممارسة الرياضة والاستمرار فى نظام حياة مفيد وصحى.
>ويقدم استشارى السمنة و النحافة، بعض النصائح التى تساعد على التخلص من السمنة، وهى:
>1- تناول التفاح الأخضر حيث إنه يساعد على سد الشهية وارتفاع نسبة حرق الدهون داخل الجسم، ولذلك ينصح بتناوله واحدة عند الشعور بالجوع.
>2- عند الاستيقاظ من النوم يمكنك تناول كوب من الماء الدافئ المضاف إليه عصير لليمون، تزيد من ارتفاع حرق الدهون فى الجسم، وتزيل الشحوب حول البطن.
>3- عند الشعور بالجوع يمكنك تناول 5 حبات من المكسرات كاللوز أو الكاجو أو البندق، فالمكسرات تحتوى على سعرات حرارية منخفضة وتزيد من شعورك بالشبع لفترات طويلة، وتحتوى على العديد من العناصر التى يحتاجها الجسم كالمعادن "الحديد والزنك والمغنسيوم" والفيتامينات كفيتامين "أ و ب و د".
>4- الإكثار من تناول الماء.
>5- تناول اللحوم منخفضة السعرات الحرارية أى المسلوقة أو المشوية.
أضرار السمنة
>وفى هذا السياق، يشير الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، أن مرض السمنة يشكل خطرا على صحة الشخص المصاب بها، وذلك يرجع إلى تأثيرها السلبى على كل أجهزة الجسم، كالمفاصل والقلب وضغط الدم، والإصابة بالسكر والكولسترول.
التخلص من السمنة يحتاج إرادة قوية
>ويتابع د. محمد، أن القضاء على السمنة مفيد لصحة الفرد، وكل كيلوجرام خسارة فى وزن مرض السمنة يعد مكسبا لصحته، وذلك لتجنب الإصابة بالعديد من الأمراض، مؤكدا أن التخلص من الوزن الزائد يحتاج إلى إرادة قوية فى تنظيم وتغيير نظام حياتك اليومية من ناحية الطعام وممارسة الرياضة والاستمرار فى نظام حياة مفيد وصحى.
نصائح للتخلص من السمنة
>ويقدم استشارى السمنة و النحافة، بعض النصائح التى تساعد على التخلص من السمنة، وهى:
>1- تناول التفاح الأخضر حيث إنه يساعد على سد الشهية وارتفاع نسبة حرق الدهون داخل الجسم، ولذلك ينصح بتناوله واحدة عند الشعور بالجوع.
>2- عند الاستيقاظ من النوم يمكنك تناول كوب من الماء الدافئ المضاف إليه عصير لليمون، تزيد من ارتفاع حرق الدهون فى الجسم، وتزيل الشحوب حول البطن.
>3- عند الشعور بالجوع يمكنك تناول 5 حبات من المكسرات كاللوز أو الكاجو أو البندق، فالمكسرات تحتوى على سعرات حرارية منخفضة وتزيد من شعورك بالشبع لفترات طويلة، وتحتوى على العديد من العناصر التى يحتاجها الجسم كالمعادن "الحديد والزنك والمغنسيوم" والفيتامينات كفيتامين "أ و ب و د".
>4- الإكثار من تناول الماء.
>5- تناول اللحوم منخفضة السعرات الحرارية أى المسلوقة أو المشوية.