صورة تؤكد قطع Paris Jackson معصمها وفتح تحقيق بانتحارها

طلب قاض أميركي من أحد المحققين بالمحكمة، التي صدر عنها الحكم بالوصاية على أولاد Michael Jacksonالـثلاثة، فتح تحقيق بمحاولة انتحار Paris، وأفادت وسائل إعلام أميركية، أن القاضي ميتشيل بيكلوف، طلب من المحقق "تحضير تقرير مكتوب يتضمن أية توصيات تتعلق بصحة وتعليم ورفاهة الفتاة القاصر"، بعد محاولتها الإنتحار قبل أيام.

وذكر القاضي انه علم بما حصل مع (Paris 15 سنة) عبر وسائل الإعلام.

وعبر محامي والدة جاكسون "كاثرين"، وهي الوصية المشتركة على الأولاد، عن دعمه لقرار القاضي بشكل كامل.

وكان القاضي بيكلوف أعطى الجدّة الوصاية الكاملة على أحفادها بعد رحيل والدهم المفاجئ في حزيران/يونيو 2009، إلى أن تغيبت عنهم بشكل مفاجئ، فقرر إعطاء أحد الأقارب "تي جاي جاكسون" الوصاية المشتركة معها.

ولا تزال Paris في المستشفى حيث تخضع للمراقبة ويتم تقييم وضعها النفسي بعدما قطعت عرقها عند معصميها وابتلعت كمية كبيرة من الحبوب المهدئة في ما عدّ محاولة انتحار.