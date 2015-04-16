المتحدث العسكري: مقتل 3 إرهابيين في عملية أمنية واستشهاد صف ضابط بسيناء

أعلن المتحدث العسكري العميد أركان حرب محمد سمير، عن استشهاد ضابط صف وإصابة جندى آخر من القوات المسلحة إثر تفجير عناصر إرهابية عبوتين ناسفتين فى أحد مركبات القوات، بالإضافة إلى مقتل 3 من العناصر الإرهابية المتورطة.

وقال المتحدث العسكري – عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” – إنه استمراراً لأعمال ملاحقة العناصر الإرهابية ومداهمة مقرات ومناطق تجمع العناصر التكفيرية فى شبه جزيرة سيناء وعلى كافة الإتجاهات الإستراتيجية، وأثناء قيام رجال القوات المسلحة البواسل بأدائهم لواجبهم بمنطقة محطة الغاز بمدينة الشيخ زويد، قامت العناصر الإرهابية والمتطرفة بتفجير عبوتين ناسفتين فى أحد مركبات قوة المداهمة ، مما أسفر عن استشهاد ضابط صف وإصابة جندى آخر من أبطال القوات المسلحة.

وأضاف المتحدث العسكري أنه تم ملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة واستهدافهم بنيران الهليكوبتر المسلح أثناء هروبهم داخل عربة ملاكى (فيرنا) ، مما أسفر عن مقتل 3 من العناصر الإرهابية وتدمير العربة وكذا تدمير قاذف هاون ومدفع مضاد للطائرات كانوا معدين للإستخدام ضد عناصر قوة المداهمة ، وجارى حالياً إستكمال أعمال التمشيط ومطاردة العناصر الإرهابية.

وقال المتحدث العسكري إن القوات المسلحة تتقدم بخالص التعازى لأسرة شهيد الواجب ، فإنها تؤكد عزم رجالها على تطهير أرض سيناء الغالية مهما كلفهم ذلك من تضحيات.