موجز الصحافة العالمية.. عناصر "داعش" يغتصبون فتيات أزيديات فى الثامنة

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم، موضوعات مختلفة، منها أن صحيفة التليجراف نقلت مزيدا من مشاهد المأساة المروعة التى حلت بالفتيات الأزيديات، اللائى وقعن فى أيدى عناصر تنظيم داعش الإرهابى، حيث تعرضت الفتيات اللائى لم تتجاوز أعمارهن الثمانية للاغتصاب والانتهاكات الجنسية.

بينما قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية: إن دراسة جديدة ذكرت أن تصادما هائلا بين كوكب أشبه بعطار والأرض فى بداياتها ربما يكون قد حدث قبل مليارات السنين، مما أدى إلى خلق الظروف الحيوية للكوكب التى سمحت بازدهار الحياة على سطحه.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية: إن الدول الأوروبية تتعرض لضغوط جديدة من منظمات حقوق الإنسان واللاجئين لزيادة عمليات البحث والإنقاذ فى البحر المتوسط بعد كارثة قارب المهاجرين الأخير الذى أدى إلى غرق ما يقرب من 400 شخص.

كما قالت صحيفة "واشنطن بوست": إن مخاوف رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى بشأن اليمن قد تثير حربا طائفية أكبر.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز: إن دور الكونجرس فى الاتفاق الخاص بالبرنامج النووى الإيرانى، يظهر حدود الرئيس الأمريكى باراك أوباما.

وفى الشأن الإيرانى، قللت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم، الخميس، من خطورة مشروع القانون الأمريكى الذى يقضى بتمرير أى اتفاق نووى إيرانى والتصويت عليه من قبل أعضاء الكونجرس الأمريكى، واعتبرت أن تعديل مشروع القرار تراجع للكونجرس أمام أوباما وتهديده باستخدام حق النقض ضد المشروع.

وفى الشأن الإسرائيلى، تواصل إسرائيل لليوم الثانى على التوالى إحياء ذكرى "الهولوكوست"، حيث تؤكد إسرائيل مقتل حوالى 6 ملايين يهودى على يد الزعيم الألمانى أدولف هتلر خلال الحرب العالمية الثانية،

وإلى موجز لأهم الأخبار:

- "تايم" الأمريكية تعلن قائمتها السنوية لأهم 100 شخصية مؤثرة فى العالم

- نيوزويك: توزيع كتب إسلامى متشدد على أئمة السجون فى بريطانيا بمباركة السلطات

- الصحف البريطانية:أوروبا تواجه ضغوطا جديدة لزيادة عمليات البحث والإنقاذ فى البحر المتوسط..دراسة: اصطدام الأرض بكوكب أشبه بعطارد هيأ لازدهار الحياة..وفتيات إيزيديات فى الثامنة يتعرضن للاغتصاب على يد داع

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>- دراسة: اصطدام الأرض بكوكب أشبه بعطارد هيأ لازدهار الحياة على سطحها

- واشنطن بوست:انتقادات رئيس وزراء العراق للسعودية تضع إدارة أوباما فى مأزق

- الصحف الأمريكية: انتقادات العبادى للسعودية تضع إدارة أوباما فى مأزق.. ودور الكونجرس فى الاتفاق النووى مع إيران يُظهر حدود أوباما.. وحرق كتب الإخوان يبرز التحديات التى تواجهها مصر فى مكافحة التطرف

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>- الجارديان: إلغاء عمليات البحث والإنقاذ لم يردع المهاجرين

- "التليجراف": فتيات أزيديات فى الثامنة يتعرضن للاغتصاب والعبودية الجنسية على يد "داعش".. شهود عيان يرون تفاصيل مروعة عن اتجار التنظيم الإرهابى فى الجنس.. والارهابيون يتهادون البنات بينهم

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>- الأسوشيتدبرس: حرق كتب الإخوان يبرز التحديات التى تواجهها مصر فى مكافحة التطرف

- تركيا تحتج على تدشين الدنمارك نصبا تذكاريا "للإبادة الجماعية للأرمن"

- نيويورك تايمز: دور الكونجرس فى الاتفاق النووى مع إيران يُظهر حدود أوباما

- مفاجآت جديدة حول "نووى" إسرائيل.. تل أبيب أخفت حقيقة مفاعل "ديمونا"عن واشنطن وادعت أنه مصنع "نسيج".. دولة الاحتلال اشترت "الهوك"لحمايته من هجمات مصر بالخمسينيات..ووثائق تؤكد:والد "جون كيرى"أول من كشفه

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>- الصحافة الإسرائيلية: إسرائيل تواصل إحياء ذكرى "الهولوكوست" المزعومة.. سلاح الجو الإسرائيلى يبدأ تدريب الطيارين على قيادة الـF-35.. حماس تمتلك آلات حفر أنفاق متطورة تمكنها من بنائها فى أقصر وقت

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>- صحف إيرانية تقلل من خطورة مشروع قانون الكونجرس على المفاوضات

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