حبس 3 متهمين بإدارة "مقهى" بدون ترخيص فى مقابر الخليفة 4 أيام

قرر محمد مصطفى، مدير نيابة الخليفة، بإشراف المستشار طارق أبو زايد، المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، حبس 3 ملاك لمقهى داخل مقابر الخليفة، 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهم بإدارة مقهى بدون ترخيص، وتهيئة مكان لتعاطى المخدرات .

البداية كانت عندما وردت معلومات لقسم شرطة الخليفة، بوجود مقهى داخل المقابر، وبعد إجراء التحريات داهم رجال المباحث المكان وضبطوا أصحاب القهوة الثلاثة و4 مواطنين داخلها يدخنون الحشيش و5 أفراد أنشأوا فرقة موسيقية بدون تصريح من النقابة المختصة، وبإحالة الـ8 للنيابة أمرت بحبس أصحاب المقهى 4 أيام على ذمة التحقيق وأخلت سبيل الموسيقيين بضمان محل إقامتهم كما أخلت سبيل المتهمين بالتعاطى بكفالة 200 جنيه لكل منهم، مع تحريز الكراسى والترابيزات والآلات الموسيقية.