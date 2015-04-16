النيابة تستأنف على الاكتفاء بتغريم محامٍ وابنه متهمين بالتظاهر

استأنفت النيابة العامة بأكتوبر على قرار محكمة الجنح بتغريم "محمد.أ" 60 سنة محام بالنقض وابنه "عمرو" 40 ألف جنيه فى القضية المتهمين فيها بالتظاهر والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض على العنف، وتحددت جلسة 18 أبريل الجارى لنظر الاستئناف.

كانت محكمة جنح قسم أول أكتوبر برئاسة المستشار محمود البرارى، اليوم الخميس، غرمت المتهمين 20 ألف جنيه لكل منهما لاتهامهما فى القضية رقم 5229 سنة 2014 بالتظاهر والتحريض على العنف والانضمام لجماعة إرهابية.

والقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهمين بعد صدور إذن من النيابة العامة بضبطهما وإحضارهما، على خلفية اتهامهما بالتظاهر والدعوة إلى العنف، واشتراكهما فى مظاهرات الجماعة الإرهابية وحرق سيارات شرطية.