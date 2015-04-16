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داعش يحاصر الرمادى ويخوض معارك ضد القوات العراقية

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داعش يحاصر الرمادى ويخوض معارك ضد القوات العراقية داعش يحاصر الرمادى ويخوض معارك ضد القوات العراقية
أعلن مجلس محافظة الأنبار اليوم الخميس أن تنظيم الدولة الاسلامية (المعروف باسم داعش) يحاصر الرمادى من جميع الاتجاهات ويقترب من المجمع الحكومى وسط الانبار 118 كم غربى بغداد .

وقال عذال الفهداوى عضو مجلس المحافظة لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن "تنظيم داعش يحاصر الرمادى من جميع المحاور والاتجاهات ويخوض معارك عنيفة مع القوات الأمنية وأبناء العشائر" .

وأضاف أن "التنظيم الارهابى فرض منذ أمس الأربعاء سيطرته على الجزء الشرقى من الرمادى بالكامل بعد انسحاب القوات الأمنية بشكل غريب ".

وأوضح أن التنظيم يقترب من المجمع الحكومى من خلال تنفيذ هجمات متفرقة محاولا السيطرة عليه لكن القوات الأمنية وأبناء العشائر كانا له بالمرصاد وأفشلت جميع مخططاته "الارهابية".

وبين عضو مجلس الأنبار أن التعزيزات العسكرية والأسلحة التى وصلت الى المحافظة لا تكفى لأفشال الهجمات الارهابية والدفاع عن المدن من السقوط وعلى النظر الى معركة الأنبار بشكل جدى والعمل على دعم القوات الأمنية وأبناء العشائر من اجل تحرير المحافظة من داعش .

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