جنينة: لأول مرة يفتش «المركزي للمحاسبات» على الرئاسة.. وراتب السيسي 5 آلاف جنيه

قال المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إن هناك تفاوتًا كبيراً بين أجور العاملين فى الدولة على الرغم من قيام ثورتين دعتا للعدالة الاجتماعية, وأنه فى عهد الرئيس السيسى لأول مرة يقوم الجهاز المركزى للمحاسبات بالتفتيش على رئاسة الجمهورية حيث وجدنا أن راتب رئيس الجمهورية 5 آلاف جنيه.

وأضاف جنينة – خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده بجامعة بنى سويف – أنه آن الآوان لتغيير الميراث الفاسد لمؤسسات الدولة، مؤكدًا أنه لا مبرر لإعاقة دور الجهاز المركزى للمحاسبات فى بعض المؤسسات لأن تلك المعوقات ستؤثر بالفعل على المحافظة على المال العام.

وأوضح رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أن منع أى موظف من أداء عمله جريمة يحاسب عليها القانون.