بالصور.. القبض على لص سرق مواطنا أثناء توزيع هدايا للأيتام فى الدقهلية

استغاث عدد من الأهالى بجوار استاد المنصورة، بالقوة المرافقة لمحافظ الدقهلية، المتواجدة على أبواب الاستاد، أثناء قيام المحافظ بتوزيع بعض الهدايا على الأطفال اليتامى، داخل الصالة المغطاة باستاد المنصورة.

وذلك، بعد قيام لص بسرقة أحد المواطنين، وفر هاربا، فقام الأهالى بالاستغاثة بالقوة المرافقة لتامين المحافظ، وقاموا بإلقاء القبض عليه، ثم اقتادوه إلى قسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة.



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صورة للص أثناء مطاردة الأهالى له



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اللص فى قبضة الشرطة



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اللص وسط رجال الأمن