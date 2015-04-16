تجديد حبس صاحب سوبر ماركت بعد ضبط أغذية منتهية الصلاحية بمحله فى الغردقة

جددت محكمة جنح البحر الأحمر حبس صاحب سوبر ماركت وعامل 15 يوما على ذمة التحقيقات بعد ضبط كميات كبيرة من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية بالسوبر ماركت الخاص به.

كان اللواء حمدى الجزار مدير أمن البحر الأحمر قد تلقى إخطارًا من العقيد عادل حفنى مدير المرافق وحماية البيئة بقيام الرائد على شديد وكيل مباحث البيئة، والنقيب محمد لطيف وكيل شرطة البيئة بحملة على عدد من المحلات التجارية الكبرى للتأكد من صلاحية المنتجات بها.

أسفرت عن ضبط 48 صنفا أغلبها من اللحوم والجبن والبقوليات والعصائر وحلويات الأطفال مياه غازية، وذلك بالقرب من شارع المدارس بمدينة الغردقة.

تم تحرير المحضر اللازم والذى حمل 3736 جنح قسم ثان الغردقة وتم ضبط كل من "محمود.ط.س" و"محمود.ع"، وتم إخطار النيابة العامة.

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الأغذية الفاسدة المضبوطة