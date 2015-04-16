حريق هائل يلتهم محل جلود وشقة بالسوق التجارى فى شرم الشيخ

شب حريق هائل بمحل للجلود، أثناء استعداده للافتتاح، بالسوق التجارى القديم بشرم الشيخ، أمام موقف سيارات سرفيس الأجرة، امتد إلى المحلات المجاورة وشقة بالدور العلوى للمحل.

تلقى اللواء حاتم أمين، مدير أمن جنوب سيناء، إخطارًا بنشوب حريق بالسوق التجارى، وعلى الفور توجه للمتابعة والاطمئنان على الموظفين بالمحل والسكان وبرفقته العقيد هشام عبد الغفار وكيل المباحث الجنائية.

وتم الدفع على الفور بأربع سيارات إطفاء وقوات الحماية المدنية ورجال المرور والبحث الجنائى وسيارات الإسعاف، وتمت السيطرة على الحريق تماما، وإنقاذ المحلات المجاورة والشقة العلوية والسكان ولا توجد إصابات أو حالات وفاة، وجار التحقيق والبحث عن سبب الحريق من الجهات المعنية.