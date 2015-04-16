جنح مستأنف بلبيس تؤيد حبس معاون مباحث العاشر سابقا6أشهر لتعديه على طيار

قررت محكمة جنح مستأنف بلبيس بالشرقية، برئاسة المستشار عبد الحكيم عبد الحفيظ، تأييد حبس معاون مباحث سابق بقسم أول العاشر فى القضية رقم 3620 جنح لسنة 2014، 6 أشهر ودفع غرامة 2000 جنيه، بتهمة التعدى على طيار، وتم التحفظ الفورى على الضابط بمجرد النطق بالحكم أثناء حضوره الجلسة.

كان مأمور قسم أول العاشر من رمضان، تلقى بلاغا من الرائد طيار أحمد محمد عبد الله، يتهم فيه النقيب "إسلام .غ"، معاون مباحث سابق قسم أول العاشر بالتعدى عليه وإهانته أثناء اشتباه الضابط فيه رغم تعريفه بنفسه، وأنه ضابط طيار والسماح لأفراد الشرطة معه بـتوثيقه بعد التعدى عليه ونقله بسيارة الشرطة للمركز رغمًا عنه، فتحرر حينها محضر فى الواقعة برقم 318 لسنة 2013.

>كما أثبت التقرير الطبى التعدى على الطيار وإحداث إصابته بشروخ فى الذراع وكدمات بالوجه والظهر تحتاج إلى علاج لمدة تتجاوز 21 يومًا.