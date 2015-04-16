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خبراء المفرقعات يفككون جسما غريبا أمام سنترال أكتوبر بـ"مدفع المياه"

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خبراء المفرقعات يفككون جسما غريبا أمام سنترال أكتوبر بـ"مدفع المياه" خبراء المفرقعات يفككون جسما غريبا أمام سنترال أكتوبر بـ"مدفع المياه"
نجح خبراء المفرقعات ورجال الحماية المدنية بالجيزة، فى تفكيك جسم غريب أمام مبنى سنترال أكتوبر، باستخدام مدفع المياه، وتبين أنه كيس بداخله 6 مواسير معدنية تحوى مادة كيميائية، وذلك قبل تمشيط وتعقيم المنطقة التى تبين خلوها من أية أجسام أخرى.

تلقى قسم شرطة تليفونات غرب القاهرة، بلاغا ظهر اليوم الخميس، بوجود جسم غريب أمام مبنى سنترال أكتوبر بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، فانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وفرضت كردونا حول الجسم المشتبه فيه.

وتعامل خبراء المفرقعات ورجال الحماية المدنية مع الجسم الغريب باستخدام مدفع المياه، وتبين أنه عبارة عن (كيس أبيض اللون بداخله 6 مواسير معدنية بطول حوالى 30 سم وقطرها حوالى 2 سم ملفوفة بلاصق أسود بداخلها مادة لم يتم تحديدها).

وعقب الانتهاء من تفكيك الجسم تم تمشيط وتعقيم المنطقة بالكامل فتبين خلوها من أية أجسام غريبة، وبإخطار اللواء سيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات تحرر المحضر رقم 2 أحوال قسم شرطة تليفونات غرب القاهرة لسنة 2015 وتم إرساله لقسم شرطة
>أول أكتوبر لقيده وعرضه على النيابة.

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مصر 365