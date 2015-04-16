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مجهولون يلقون "مولوتوف" على غرفة خفراء عرب الصوالحة فى شبين القناطر

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مجهولون يلقون "مولوتوف" على غرفة خفراء عرب الصوالحة فى شبين القناطر مجهولون يلقون "مولوتوف" على غرفة خفراء عرب الصوالحة فى شبين القناطر
تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لضبط مجهولين، ألقوا زجاجات مولوتوف مشتعلة على غرفة خفراء قرية عرب الصوالحة بشبين القناطر ما تسبب فى حرق دراجاتهم البخارية بالكامل وحرق واجهة الغرفة.

تلقى المقدم أحمد عبد العاطى رئيس مباحث شبين القناطر، إخطارا من النقيب وليد حافظ رئيس نقطة عرب جهينه بوجود حريق أمام غرفة تليفون عرب الصوالحة واحتراق عدد 2 دراجة بخارية بالكامل الأولى ماركة هوجن صينى بدون لوحات معدنية ملك خفير نظامى عادل محمد عبد الغنى خليل 33 سنة مقيم بمنشأة الكرام دائرة المركز، والثانية دراجة بخارية رقم 33139 ماركة دايو 40 ملك خفير نظامى محمود عبد المنعم السيد عبد الرحمن 34 سنة مقيم تل بنى تميم دائرة المركز.

تم إخطار اللواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية وتبين وجود آثار حريق على باب غرفة التليفون وحائطه وأفاد الخفراء المتواجدون بأنهم وجدوا الدراجات مشتعلة فجأة على أثر إلقاء المولوتوف عليها وفر الجناة هاربين .

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مصر 365