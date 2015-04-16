التحريات: قاتل السائح الإنجليزى بالأقصر سائق ومارس معه الشذوذ

نجحت شرطة السياحة والآثار بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر فى كشف غموض مقتل سائح إنجليزى والعثور على جثته داخل جوال بمقلب قمامة بجوار ترعة "المرة" قرب منطقة منشأة العمارى، وتوصلت تحرياتها التى أشرف عليها العميد أحمد عبد الخالق، مفتش مباحث شرطة السياحة والآثار، إلى أن السائح "نيكولاس جيمس هيوز"، إنجليزى الجنسية، 60 سنة، مقيم بمنطقة الزناقطة منذ 12 سنة ومعروف عنه الشذوذ الجنسى، وأن "ح.ع.ح"، 22 سنة، سائق تروسيكل كان يقوم على خدمته ويمارس معه الشذوذ ويوم أول أمس الثلاثاء طلب السائح من السائق ممارسة الرذيلة لكنه رفض فتوعده بفضح أمره.

وأضافت التحريات، حضر السائق أمس الأربعاء ومعه "فرد خرطوش روسى" وأطلق على السائح عيار أودى بحياته ثم وضع جثته فى جوال وألقى بها فى مقلب القمامة عند منزل كوبرى المطار.

داهم رجال الشرطة المتهم وألقوا القبض عليه وبحوزته السلاح المستخدم واعترف بارتكابه للجريمة للأسباب سالفة الذكر.. فتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.