مركز شباب الجزيرة يفوز بالمركز الأول فى مهرجان سباق الدراجات بالسويس

أطلق المهندس محمد مرسى السكرتير العام نائبا عن اللواء العربى السروى محافظ السويس، إشارة البدء لمهرجان سباق الدراجات للشباب بالسويس بمشاركة 150 متسابقا من سن 15سنة إلى 20 سنة ممثلين لجميع مراكز الشباب بالمحافظة.

يقام المهرجان على كورنيش السويس تحت رعاية المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، واللواء العربى السروى محافظ السويس تحت شعار بالرياضة نعمر مصرنا.

وقام المهندس محمد مرسى السكرتير العام للمحافظة اللواء عصام بدير مساعد مدير الأمن، وجمال حسب النبى مديرعام مديرية الشباب والرياضة بتسليم الكؤوس والميداليات للفائزين بالمراكز الأولى، وهى مركز شباب الجزيرة فى المركز الأول ومركز شباب عرب المعمل الثانى ومركز شباب المثلث الثالث.

وفاز 15 متسابقا سيتم تصعيدهم للمشاركة فى بطولة الجمهورية للدراجات التى تقام الشهر القادم بمحافظة الأقصر.

حضر المهرجان كل من سعيد محمد وكيل الشباب والرياضة ووفاء الأدهم مدير إدارة المهرجانات بوزارة الشباب والرياضة والقيادات الشبابية والرياضية ورؤساء مجالس إدارات مراكز الشباب.