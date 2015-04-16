مايكروفون - فهد العتيبي لـ في الجول.. عن حازم Vs أبو تريكة، وصلاح الذي يسير على خطى ميدو

"دمرهممم.. كواهممم.. أحرق مرماهممم.. صلاااااح ما أروعه".. هذه الكلمات بصوت المعلق السعودي فهد العتيبي لها رنين خاص جميل ومميز للجماهير، جعلت من المتعة لـFilGoal.com أن يحاور الشاب الشهير في شبكة BeINSports.

يحلم العتيبي مشجع فيورنتينا بأن يعلق على مباراة مهمة لمصر، كونه كان شاهدا على تألق ميدو ويرى من تلك التجربة في محمد صلاح، وزميل في BeINSports لحازم إمام وأبو تريكة.

ففهد كان شاهدا للعيان على نجاح ميدو في الدوري الإنجليزي مع توتنام عندما كان معلقاً لشبكة شو تايم، وصار اليوم شاهداً على نجاح محمد صلاح في الكالتشيو مع فيورنتينا بعد انتقاله إلى شبكة BeINSports.

حيادية العتيبي كانت سبباً في شهرته في الوطن العربي خاصة بين عشاق الدوري الإنجليزي على وجه التحديد، مايكروفون جديد من أجل إرضاء شغف الجمهور من الوريد إلى الوريد، مع فهد العتيبي كان لـFilGoal.com هذا اللقاء.

- في البداية نرحب بك ونبارك لك مستواك المميز

تحية كبيرة لك ولكل الشعب المصري، هو شيء يسعدني أن تأتي الإشادة من المصريين خاصة وأن عندي حلم أتمنى تحقيقه وخاص بالكرة المصرية.

علقت على الكثير من المباريات والبطولات، لكني لم أكن محظوظاً بالتعليق على أي حدث كبير خاص بالكرة المصرية سواء على صعيد الأندية أو المنتخب المصري.

شخصياً أحلم بذلك قريباً وأتمنى أن يكون مع عودة الكرة المصرية مرة أخرى إلى المقدمة وهي العودة التي أراها قريبة.

- أخبرنا عن تجربتك مع BeINSports والفارق بينها وبين تجربتك في Show Time؟

التجربة ممتازة بكل تأكيد، بي إن سبورتس شبكة كبيرة وكذلك كانت شو تايم.

الفارق فقط هو في ضغط المباريات، لا أخفي عليك ، أحياناً أشعر بالحنين إلى الدوري الإنجليزي فأنا في BeINSports أتولى التعليق على كافة الدوريات بعكس ما كان يحدث في شو تايم.

- الجماهير تحب دائماً أن تحسب المعلق على فريق بعينه خاصة، هل حدث وواجهت هذه المشاكل مع عشاق الدوري الإنجليزي؟

في العموم دعوني أخبركم شيئاً: الفريق الذي أشجعه في الدوري الإنجليزي لا ينافس على الألقاب من قريب أو من بعيد.

آراء الجمهور عاطفية في المقام الأول، سمعت كل الآراء، الجمهور جعلني مشجعاً لكل الفرق تقريباً.

أرى أن هذا نجاحاً بالنسبة لي فهذا يعني أني كنت قريب من الحياد.

- قبل أن نغلق ملف الجمهور، هل رأى جمهور بعينه إنك تجلب الحظ لفريقه أو العكس؟

حدث هذا معي مرة واحدة مع جمهور يوفنتوس، الموسم الماضي خسر اليوفي أمام فيورنتينا، تعادل أمام كاتانيا وخسر من جالاتة سراي بصوتي.

الجمهور وقتها أعتبرني مصدرا للتشاؤم لكني أحمد الله أن هذه الصورة تغيرت هذا الموسم بعد فوز اليوفي بسباعية على بارما وفوزه على بوروسيا دورتموند في دوري الأبطال بصوتي أيضاً.

- نتحول الآن للحديث في كرة القدم ، مرة أخرى سيتي غير قادر على الذهاب بعيداً في دوري الأبطال إضافة إلى ابتعاده عن المنافسة على لقب الدوري ، لماذا نجح باريس سان جيرمان فيما فشل فيه السيتي ؟

هناك سببان لذلك، أولهما أن إدارة النادي كانت تريد الفوز ببطولة الدوري الإنجليزي في المقام الأول وهو ما حدث مرتين في خلال 3 سنوات.

لم يكن الاهتمام بدوري الأبطال حاضراً بقدر الدوري الإنجليزي، أضف إلى ذلك أن النادي لم يكن لديه خبرة في دوري الأبطال من قريب أو من بعيد.

أنظر إلى مورينيو مثلاً وتعاقد تشيلسي مع ريمي وما يقدمه اللاعب عندما يتواجد في أرض الملعب، سيتي في حاجة إلى مدرب مثل كارلو أنشيلوتي.

- نتحول إلى مانشستر يونايتد ، هل محصلة فان جال تبدو إيجابية أم أن يونايتد كان من الممكن أن يصبح منافس على لقب الدوري لولا بعض الهفوات؟

مع كم التعاقدات التي أبرمها مانشستر لم يكن فان جال مطالباً بأكثر من التواجد في المراكز الثلاثة الأولى في الدوري الإنجليزي.

الموسم القادم مانشستر يونايتد سيكون منافسا على لقب الدوري بكل تأكيد.

- فينجر – رودجرز .. هل أنت مع استمرارهما أم رحيلهما عن أرسنال وليفربول؟

فينجر مدرب ممتاز لكنه أعطى كل مالديه للمدفعجية.

رودجرز لم يستغل أموال بيع لويس سواريز لبرشلونة بالشكل المطلوب ، السؤال هنا ، هل جمهور ليفربول قادر على الصبر لمدة سنة أخرى بدون ألقاب أم لا.

- إلى إسبانيا ، كيف ترى المنافسة على لقب الليجا هذا الموسم بين ريال مدريد وبرشلونة؟

50 % لكل فريق ، ريال مدريد يعاني من مشكلة وهي عدم وجود دوافعا كبيرة هذا الموسم بعد تحقيق أقصى ما يمكن تحقيقه الموسم الماضي.

أنشيلوتي يتحمل جزء كبير من ذلك فالروح القتالية غير موجودة، المشكلة في النادي الملكي داخلية وليست في أرض الملعب.

برشلونة يسير بخطى ثابتة لكن الفريق مايزال يعاني على الصعيد الدفاعي وهو ما يجعلني أرشح باريس سان جيرمان لتخطيه في دوري الأبطال.

بمناسبة دوري الأبطال ، ما هي توقعاتك للمربع الذهبي ؟

ريال، باريس سان جيرمان، بايرن ميونيخ ويوفنتوس.

- إلى إيطاليا ، إلى متى سيستمر ابتعاد ميلان وإنتر عن الواجهة ؟

ميلان يحتاج إلى أن يقوم برلوسكوني ببيعه ، ليست هناك حلول أخرى فالفريق متهالك.

أما إنتر فمانشيني يقوم بعمل جيد بالنسبة لي لكنه يحتاج إلى الوقت وإلى الصرف في الميركاتو القادم.

- من تفضل في إيطاليا ؟

لن تصدق ، أنا من أنصار فيورنتينا.

ليس فيورنتينا محمد صلاح فقط ولكن فيورنتينا روي كوستا وباتيستوتا وباجيو، كنت أعشق هذا الفريق وأعشق كرة القدم التي يقدمها.

- هل تؤيد أم تعارض استمرار صلاح مع الفيولا في الموسم المقبل؟

مؤيد وبشدة ، صلاح تألق في وقت قليل مع فيورنتينا، معاملة الجمهور له والحب المتبادل بينهما يجعل استمراره أمر غير قابل للشك ، عودته لتشيلسي سيكون قرارا خاطئا برأيي.

- كنت من المعلقين القلائل الذين شاهدوا نجاحات ميدو في إنجلترا ثم نجاح صلاح في الكالتشيو، ما الفارق بينهما؟

ميدو قدم عروضا أكثر من رائعة في الدوري الإنجليزي، كان أمراً طبيعياً بعدما نجح في أياكس ومارسيليا في ظل وجود إبراهيموفيتش ودروجبا.

صلاح بدأ يستعيد بريق بازل مع فيورنتينا الآن، المقارنة لا تجوز لأن صلاح مايزال في البدايات ، يمكنني القول إن صلاح يسير على خطى ميدو.

- ما رأيك في دخول حازم إمام وأبو تريكة مجال التحليل؟

تجربة أكثر من رائعة، حازم أثبت كفاءة كبيرة في تحليل الكالتشيو لا تقل عن كفاءته كلاعب أما أبو تريكة فقد كان هو مفاجأة كأس العالم 2014 بالبرازيل في BeINSports.

هذا ليس كلامي ولكن كلام الجميع في القناة بعدما شاهدوا تحليله في أول مباراة.

- بالنسبة لك من تفضل بينهما كلاعب ؟

حازم موهوب بالفطرة، لديه مهارة وذكاء في أرض الملعب "خارقين للعادة".

أبوتريكة ربما تكون نقطة قوته هي في كشف الملعب، هو يرى ما لا يراه أحد وبالتالي تكون تمريراته في أماكن قاتلة.

أسئلة سريعة؟

من هو معلقك المفضل؟

علي سعيد الكعبي

أكثر لاعب يحصل على أكبر من حجمه؟

جاريث بيل وقبله ديفيد بيكام.

اللاعب الذي يستحق أكثر مما حصل عليه من شهرة؟

أنخل دي ماريا وخافير ماسكيرانو

مباراة كنت تتمنى التعليق عليها ولم تعلق عليها؟

ميلان وليفربول في نهائي دوري الأبطال 2005

أفضل هدف علقت عليه؟

الكثير ولكن سأختار آخرهم ، هدف جيمس رودريجيز الخرافي في كأس العالم.

اللاعب الأقرب لقلبك في كل دوري؟

روني. ميسي ورونالدو (الكقة متساوية في قلبي بينهما). بيرلو

اللاعب الذي لن يتكرر مرة أخرى في كرة القدم؟

فرانشيسكو توتي، أن تستمر بتقديم نفس العطاء بعد كل هذه السنوات بدون بطولات كثيرة وحتى نهاية مشوارك فهذا أمر خارق للعادة، ملك روما يجب أن ينهي حياته ببطولة.

رسالة إلى نجمك المصري المفضل؟

سأوجهها لمحمد صلاح بصفتي مشجع عربي، نحن سعداء بما تقدمه في أوروبا فأنت علامة فارقة في الكالتشيو.

أتمنى أن تستمر في تقديم نفس المستوى وأتمني أن يستمر الإعلام في الحديث عنك وعن موهبتك، وأن تكون سبباً في إعادة توهج المنتخب المصري من جديد.