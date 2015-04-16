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الخارجية: انضمام مصر إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية

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الخارجية: انضمام مصر إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الخارجية: انضمام مصر إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية

مبنى وزارة الخارجية المصرية

أعلنت وزارة الخارجية عن قبول كعضو مؤسس في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبذلك تكتمل إجراءات انضمام مصر إلي عضوية البنك  ليصبح لها الحق في المشاركة في وضع سياسات وقواعد البنك.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية أن البنك يتيح لمصر الاستفادة من إمكاناته التمويلية الضخمة في تمويل المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية، حيث يقدر رأس مال البنك حالياً ب 50 مليار دولار وفرتها الصين ومن المقرر أن يصل رأس ماله إلي 100 مليار دولار بحلول عام 2016.

ويذكر أن العدد الإجمالي للأعضاء المؤسسين للبنك 57 عضواً من بينهم 17 عضواً من أوروبا أبرزهم ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا، علاوة على البرازيل عن أمريكا اللاتينية، فضلا عن مصر وجنوب إفريقيا كممثلين عن قارة إفريقيا.

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